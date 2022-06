Quandela, une entreprise française spécialiste de l'informatique quantique, a annoncé le 14 juin la signature d'un partenariat avec OVHcloud. L'objectif de cette collaboration est d'héberger la suite logicielle Perceval, mise au point par Quandela, pour permettre aux industriels, aux développeurs et plus largement à la communauté scientifique d'exploiter tous les bénéfices de l'informatique quantique.

La start-up Quandela tente de concevoir un ordinateur optique performant

Fondée en 2017 par Pascale Senellart, directrice de recherche au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies du CNRS et de l’Université Paris-Saclay, Valérian Giesz, ingénieur et docteur en optique quantique, et Niccolo Somaschi, docteur en nanotechnologies semi-conductrices, Quandela est connue pour le développement d'ordinateurs photonique (ou optique).

Au lieu d'utiliser des électrons afin de traiter des informations comme le ferait n'importe quel ordinateur, les ordinateurs optiques exploitent des photons pour y parvenir. L'avantage principal à utiliser des photons réside dans le fait qu'ils ne génèrent aucune interférence magnétique, ni de chaleur, tout en se propageant plus rapidement que des électrons. Ainsi, ces ordinateurs sont plus rapides, et pourraient être potentiellement plus puissants que les ordinateurs classiques actuels.

La suite logicielle Perceval pour exécuter des algorithmes quantiques

En parallèle des ordinateurs optiques, Quandela travaille a développé une suite logicielle pour faciliter la recherche autour de l'informatique quantique. Intitulée Perceval, elle doit permettre d'élaborer et d'exécuter des algorithmes quantiques grâce à la simulation d'un ordinateur quantique optique. Le partenariat signé avec OVHcloud devrait permettre à Quandela d'héberger Perceval en open source.

Comme l'indique Valérian Giesz, CEO et co-fondateur de Quandela, « avec OVHcloud, nous offrirons aux utilisateurs une capacité de calcul évolutive, permettant ainsi de concevoir et de simuler des algorithmes avec davantage de photons ».

Il donne ensuite plus d'informations sur la prochaine disponibilité de la suite logicielle : « d'ici la fin de l'année, nous mettrons à disposition notre ordinateur quantique photonique sous forme d'un web service, ce qui permettra aux utilisateurs d'OVHcloud d'exécuter de manière transparente leurs algorithmes sur un véritable QPU photonique ».

Avec ce partenariat, OVHcloud montre clairement qu'il s'intéresse à l'informatique quantique. Quelques jours plus tôt, l'entreprise spécialisée dans l'hébergement avait annoncé que l'émulateur quantique d'Atos serait prochainement disponible sur sa plateforme cloud. « En annonçant ce partenariat avec Atos, OVHcloud confirme son ambition d’adresser et de rendre accessible au plus grand nombre les technologies les plus en pointe. La révolution quantique et le déploiement des premiers cas d’usage ne pourront se faire sans le Cloud, qui garantit un mode de consommation et une liberté d’usage à même de fédérer des communautés expertes » déclarait Thierry Souche, CTO d'OVHcloud.

La firme n'est pas la seule à s'être lancée dans la course au quantique en France. De nombreuses entreprises tentent soit de concevoir leur propre ordinateur quantique comme Alice & Bob soit de proposer des services en lien avec cette technologique.