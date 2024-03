Dans le cadre de la Journée nationale du quantique s’étant déroulé le 6 mars, le délégué général pour l’armement, Emmanuel Chiva, a annoncé le lancement du programme Proqcima. Plusieurs accords-cadres d’une durée de quinze ans ont été signés entre la direction générale de l’Armement (DGA), et cinq start-up françaises spécialisées ...

Dans le cadre de la Journée nationale du quantique s’étant déroulé le 6 mars, le délégué général pour l’armement, Emmanuel Chiva, a annoncé le lancement du programme Proqcima. Plusieurs accords-cadres d’une durée de quinze ans ont été signés entre la direction générale de l’Armement (DGA), et cinq start-up françaises spécialisées dans l’informatique quantique.

En 2032, l’armée française passera officiellement à l’ère quantique

Avec le soutien de France 2030, 500 millions d’euros sont investis pour la création de deux calculateurs quantiques d’ici huit ans. Souhaitant des machines de conception française, la DGA et son partenaire, le secrétariat général pour l’investissement (SGPI) ont fait appel à cinq jeunes pousses françaises du secteur : Alice & Bob, C12, Quandela, Pasqal et Quobly.

Avec chacune de ces entités, un accord a été conclu pour « permettre le développement des technologies les plus prometteuses depuis des prototypes de laboratoire jusqu’à des solutions de calcul quantique à large échelle utilisables pour les besoins de la Défense, » notamment en matière de cryptographie et de communication. Dans un premier temps, la DGA va demander à ces entreprises des prototypes d’ordinateurs quantiques dotés de 128 qubits, l’unité élémentaire permettant le transport de l’informatique quantique, et avec un minimum d’imperfections.

Parmi les start-up sélectionnées, certaines d’entre elles sont bien avancées dans le domaine du qubit parfait, ne faisant pas d’erreur. C’est le cas de Quobly qui cherche à concevoir des processeurs de calcul quantique tolérants aux erreurs. De la même manière, Alice & Bob développe des qubits supraconducteurs ou qubits de Schrödinger ou qubit de chat, moins sensibles aux interférences que ceux utilisés conventionnellement.

Pasqal, qui a réussi à lever 100 millions d’euros en 2023, un record pour une entreprise du secteur, et Quandela, ayant bouclé un tour de table de 50 millions d’euros à la fin de l’année dernière ont également tapé dans l’œil de la DGA. Le premier cherche à faire fonctionner ses machines à l’aide d’atomes neutres, tandis que le second s’appuie sur la photonique pour la formation de ses ordinateurs et compte parmi ses clients, un des piliers français du cloud, OVHcloud. Enfin, C12 se démarque de ses concurrents grâce à ses travaux axés sur les nanotubes de carbone.

Ne souhaitant que deux calculateurs quantiques, la DGA devra faire un choix. D’ici quatre ans, seules deux entreprises seront sélectionnées pour la suite du programme Proqcima. À terme, les ordinateurs développés par les deux finalistes devront être fonctionnels en 2032. Ils seront composés de 2 048 qubits, soit seize fois plus que les prototypes conçus quatre ans plus tôt. Selon le ministère de l’Armée, « il est trop tôt pour savoir lesquelles parviendront à lever les différents verrous d’ingénierie, de fabrication et d’industrialisation, » laissant aux cinq entreprises, la chance de faire leurs preuves.