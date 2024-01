OVHcloud veut, aussi, capitaliser sur le boom de l’intelligence artificielle (IA) générative. L’entreprise française vient de dévoiler plusieurs solutions basées sur la technologie, afin de répondre à la demande croissante de ses clients. Une offre facile à utiliser et abordable Sortant d’un trimestre rassurant avec une augmentation de 12 % ...

OVHcloud veut, aussi, capitaliser sur le boom de l’intelligence artificielle (IA) générative. L’entreprise française vient de dévoiler plusieurs solutions basées sur la technologie, afin de répondre à la demande croissante de ses clients.

Une offre facile à utiliser et abordable

Sortant d’un trimestre rassurant avec une augmentation de 12 % de ses bénéfices, l’hébergeur cloud se positionne désormais sur le marché de l’IA générative pour stimuler son activité. Ses concurrents américains Google Cloud, Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS) proposent tous des solutions axées sur la technologie. OVHcloud riposte avec une offre « simple et abordable », a confié aux Échos Michel Paulin, son directeur général.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Objectif : aider les clients à faire croître leur business grâce à l’IA générative. Si de nombreux acteurs souhaitent bénéficier des avantages de la technologie, ils « se demandent comment intégrer ces nouveaux outils et pratiques dans leur business », poursuit le dirigeant.

En septembre, le leader européen du cloud investissait massivement pour s’équiper des derniers GPU de Nvidia, les A100 et H100. Le géant américain domine allègrement le marché des accélérateurs d’IA, ses équipements faisant tourner les grands modèles comme GPT-4. OVHcloud va ainsi proposer sa nouvelle puissance de calcul à ses clients à travers des offres adaptées à leurs besoins, la société disposant d’une « large gamme » de solutions.

De nombreux secteurs d’activité pourront en profiter, à l’instar du graphisme, de la science, du marketing, etc. Les cas d’usages sont nombreux, allant de l’analytique de données au rendu 3D en passant par le traitement vidéo. Les chatbots intégrés aux plateformes des entreprises devraient néanmoins être privilégiés.

Des outils pour l’exploitation des données

Le fournisseur a établi un partenariat avec plusieurs champions français de l’IA, à l’instar de Mistral AI ou Hugging Face. Ses clients pourront ainsi choisir parmi une variété de modèles selon leurs nécessités.

Aussi, OVH déploie des outils afin d’aider les organisations à tirer le maximum de profits de leurs données. L’OVH Cloud Platform « offre une expérience complète et facile pour le parcours de données en permettant de collecter (avec plus de 50 connecteurs disponibles), de stocker, de gérer, d’analyser et de visualiser les données », détaille la firme dans un communiqué.

Une équipe internationale sera chargée d’accompagner les acteurs dans l’adoption de ces différentes solutions. « Notre mission chez OVHcloud est de rendre l’IA accessible et facile à utiliser pour les entreprises, compte tenu de sa complexité et des défis qu’elle représente », conclut Michel Paulin.