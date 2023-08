Étoile montante de l’intelligence artificielle (IA), la start-up Hugging Face a clôturé, le 24 août, un tour de table de 235 millions de dollars. Parmi les investisseurs se trouvent les géants de l’industrie comme Google, Amazon, ou Nvidia. La valorisation de l’entreprise, qui propose une plateforme open source dédiée à l’IA, s’élève aujourd’hui à 4,5 milliards de dollars.

Pour les gros poissons du secteur, Hugging Face est la société à suivre. Ce n’est pas un hasard si la levée de fonds de la start-up a été menée par Salesforce, l’éditeur de logiciel pour la gestion de relation client. Sur X, Clément Delangue, cofondateur et président-directeur général, souhaite la bienvenue à « nos nouveaux investisseurs ». Il cite entre autres Google, Amazon, Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, AMD et Sound Ventures. Autant de grands noms qui ont flairé le potentiel de Hugging Face.

