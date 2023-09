Nvidia est sans doute l’une des entreprises qui bénéficient le plus du boom de l’intelligence artificielle (IA). Sa situation financière est tellement confortable qu’après avoir dépensé 3 milliards de dollars ...

Nvidia est sans doute l’une des entreprises qui bénéficient le plus du boom de l’intelligence artificielle (IA). Sa situation financière est tellement confortable qu’après avoir dépensé 3 milliards de dollars pour le rachat d’actions, il lui reste encore environ 1 milliard de dollars disponibles.

Les craintes des investisseurs sont vite oubliées

Le mois dernier, les dirigeants de Nvidia annonçaient l’affectation de 25 milliards de dollars aux rachats d’actions. Une décision qui a soulevé des inquiétudes chez les investisseurs, craignant qu’elle ne traduise un possible ralentissement de la croissance de la société, avec moins d’opportunités d’investissements.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Il n’en est rien. Le flux de trésorerie de l’entreprise grâce à l’IA est tellement important qu’il lui reste suffisamment, voire plus, de liquidités pour investir dans de nouvelles technologies et reverser de l’argent à ses actionnaires. La tendance devrait se poursuivre dans les mois qui arrivent. Les projections suggèrent que Nvidia générera environ 38 milliards de dollars d’ici la fin de l’exercice 2025, comparativement à environ 23 milliards de dollars cette année.

Le groupe est l’un des principaux fournisseurs de processeurs d’IA, en faisant un acteur majeur de l’écosystème des puces actuellement. Ses GPU sont utilisés dans un large éventail d’applications, et son écosystème de logiciels et d’outils permet aux développeurs de créer facilement des applications qui tirent parti de leurs capacités.

Des chiffres records

Au mois de mai, Nvidia rejoignait le clan très restreint des entreprises ayant franchi les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, aux côtés d’Apple, de Microsoft, de Google et d’Amazon. Au second trimestre de son année fiscale 2024, la firme a vu ses bénéfices augmenter de 101 % sur l’année glissante et de 81 % par rapport au premier trimestre.

Ses concurrentes directes, AMD et Intel, traversent une période plus difficile en raison de la chute vertigineuse des marchés du PC et du smartphone. À titre d’exemple, AMD a dépensé environ 25 % de moins que Nvidia au deuxième trimestre et a généré moins de 5 % de son flux de trésorerie libre.

Le fait que Nvidia ait un tel flux de liquidités rassure les investisseurs : l’entreprise a largement de quoi dépenser dans la recherche et le développement pour améliorer ses processeurs et donc, de garder de l’avance devant ses concurrentes.