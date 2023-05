Nvidia a rejoint le clan très restreint des entreprises ayant franchi les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elle passe ainsi une barre hautement symbolique, et se place ...

Nvidia a rejoint le clan très restreint des entreprises ayant franchi les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Elle passe ainsi une barre hautement symbolique, et se place au cœur du boom de l’intelligence artificielle (IA).

Des prédictions au-delà des attentes

Le 24 mai dernier, le fabricant dévoilait des résultats trimestriels bien au-delà des attentes. Surtout, il prévoyait un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars pour le seul deuxième trimestre de l’exercice 2024, soit un montant supérieur de 50 % aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 7,15 milliards de dollars.

Fait notable relevé par le Financial Times, les revenus trimestriels issus de l’activité dans les centres de données de Nvidia a dépassé les ventes combinées des unités centrales de traitement d’Intel et d’AMD, les moteurs traditionnels des serveurs qui alimentent les plus grands services Internet du monde, pour la première fois sur ce marché.

Ce lundi 29 mai, la société a ouvert le salon Computex à Taipei avec une keynote remplie d’annonces liées à l’IA générative. Ces différents éléments combinés ont visiblement emballé les investisseurs. Nvidia a atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars à l’ouverture du marché boursier ce mardi, avant de tomber à 990 milliards de dollars. Au total, son action boursière a augmenté de près de 180 % en 2023.

La technologie de Nvidia alimente les systèmes d’IA générative

Nvidia détient 95 % du marché des processeurs graphiques pouvant être utilisés pour l’apprentissage automatique, branche de l’intelligence artificielle exploitée pour les modèles de langage étendus (technologie qui alimente ChatGPT ou Bard de Google) et l’IA générative en général. Sa technologie est une pierre angulaire de la course effrénée à l’IA dans laquelle sont engagés les géants de la tech.

Le groupe compte bien capitaliser sur ce succès et a annoncé plusieurs nouveautés destinées à mettre l’IA au profit de nombreuses industries, notamment la publicité, le jeu vidéo ou encore l’automobile. Elle a également présenté un nouveau supercalculateur à grande mémoire dont l’objectif est de permettre aux entreprises de créer leurs propres modèles de langage.

Le PDG de Nvidia en est convaincu : l’IA générative va chambouler le monde du travail et métamorphoser tous les emplois, la firme met donc tout en œuvre pour être l’un des piliers de cette révolution. En franchissant les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Nvidia s’est placée parmi l’élite aux côtés d’Apple, de Microsoft, de Google et d’Amazon.