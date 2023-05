En amont de la conférence Computex qui se tient à Taipei, Nvidia et le fabricant taïwanais de semi-conducteurs MediaTek ont annoncé un partenariat pour mettre au point une technologie destinée ...

En amont de la conférence Computex qui se tient à Taipei, Nvidia et le fabricant taïwanais de semi-conducteurs MediaTek ont annoncé un partenariat pour mettre au point une technologie destinée à alimenter les systèmes d’infodivertissement avancés des véhicules connectés.

Une demande en forte hausse

La demande dans ce secteur est en hausse permanente, alors que les systèmes d’affichage et de divertissement embarqués deviennent de plus en plus courants. Les constructeurs veulent désormais intégrer des fonctionnalités de pointe, comme les jeux, l’intelligence artificielle (IA) pour les fonctions à commande vocale, les systèmes de surveillance du conducteur et les affichages liés à la conduite automatisée.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

À travers cette collaboration, MediaTek va adopter la suite d’accélérateurs et de technologies liées à l’intelligence artificielle de Nvidia pour sa future gamme de semi-conducteurs destinés aux voitures connectées, rapporte Bloomberg. La firme taïwanaise est une grande rivale de Qualcomm dans l’équipement des smartphones en silicium. Avec cette annonce, elle vient encore plus concurrencer le géant américain sur le marché de l’automobile, alors que celui-ci a établi un partenariat avec Salesforce pour développer une nouvelle plateforme de véhicules connectés.

« L’industrie automobile a besoin d’entreprises solides qui peuvent travailler avec elle pendant des décennies. Entre nous et MediaTek, nous pouvons désormais couvrir tous les segments de l’automobile », a lancé Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors du salon Computex. Les systèmes développés par les deux sociétés seront capables de diffuser des vidéos ou des jeux, et même d’interagir avec les conducteurs grâce à l’IA.

Cibler le plus de véhicules possibles

Tandis que Nvidia dédie surtout ses technologies à des marques automobiles haut de gamme telles que Mercedes-Benz et Jaguar Land Rover, MediaTek vend généralement sa technologie Dimensity Auto à des véhicules grand public plus abordables. En s’alliant, tous les types de véhicules seront ciblés, du luxe au plus accessible. Cette collaboration réunira le meilleur des compétences spécifiques à l’automobile de chacune des entreprises, afin d’offrir une « plateforme véritablement unique » pour les véhicules du futur, à forte intensité de calcul et définis par logiciel, promettent-elles.

Cette annonce intervient après une conférence en grande pompe de la part de Nvidia, qui a multiplié les présentations de systèmes dédiées à l’IA. Dans un discours tenu récemment, son PDG affirmait que l’expertise en matière d’IA sera d’une importance capitale pour les entreprises et les carrières à l’avenir.