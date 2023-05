Pendant l’événement Computex 2023 à Taipei, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a présenté plusieurs produits permettant de mettre l’intelligence artificielle (IA) au profit de plusieurs industries. Le ton est ...

Pendant l’événement Computex 2023 à Taipei, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a présenté plusieurs produits permettant de mettre l’intelligence artificielle (IA) au profit de plusieurs industries. Le ton est donné : le numéro 1 des processeurs dédiés à l’IA compte bien le rester.

Un supercalculateur pour créer rapidement des modèles comme ChatGPT

Il y a peu, l’entreprise dévoilait les résultats de son premier trimestre en affichant une santé de fer, capitalisant notamment sur l’engouement autour de l’IA générative suscité par ChatGPT. En mars, elle présentait des services cloud pour faciliter la création et l’exécution d’IA et désormais, elle veut exploiter tout le potentiel de la technologie.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Jensen Huang a ainsi dévoilé le DGX GH200, un supercalculateur d’IA à grande mémoire. Il devrait permettre aux entreprises de développer de puissants modèles de langage ; d’ailleurs, Meta, Google Cloud et Microsoft feront partie des premiers à bénéficier du dispositif. En amont, le constructeur va proposer des équipements pour accélérer les procédés au sein des centres de données, grâce à une architecture baptisée NVIDIA MGX.

« Les fabricants de systèmes l’utiliseront pour construire rapidement et à moindre coût plus d’une centaine de configurations de serveurs différentes pour répondre à une large gamme d’applications IA, HPC et NVIDIA Omniverse », détaille Nvidia.

Révolutionner la publicité grâce à l’IA

La firme a également annoncé un partenariat avec WPP, l’un des plus grands groupes publicitaires au monde, pour utiliser l’intelligence artificielle générative dans la production de publicité à grande échelle pour ses clients.

« Les industries du monde entier, y compris l’industrie de la publicité numérique qui pèse 700 milliards de dollars, s’empressent de réaliser les avantages de l’IA. Avec Omniverse Cloud et les outils d’IA générative, WPP donne aux marques la possibilité de construire et de déployer des expériences produit et des contenus attrayants à un niveau de réalisme et d’échelle jamais atteint auparavant », a commenté Huang.

Comme l’explique le Financial Times, la plateforme combine un logiciel d’imagerie 3D permettant de produire une image photoréaliste qui peut ensuite être intégrée dans une vidéo ou une publicité en 2D générée par le moteur d’IA. Dans le cas d’une voiture par exemple, celle-ci peut être placée dans un désert ou une rue pluvieuse, s’adaptant à son environnement en un processus qui aurait normalement pris des jours à mettre en place

Le système permet d’adapter rapidement les campagnes publicitaires à différents marchés ou pays, et de créer des publicités personnalisées pour différents canaux tels que YouTube, TikTok ou Instagram, afin de mieux cibles des utilisateurs spécifiques.

L’IA générative pour créer une expérience unique dans les jeux vidéo

Nvidia compte également mettre sa technologie au profit de son secteur historique : le jeu vidéo. La société a présenté un système baptisé Avatar Cloud Engine (ACE) afin de donner plus de vie aux personnages non-joueurs (NPJ). Ainsi, le dispositif écoutera ce que le joueur dit à un personnage, par exemple en parlant dans un micro, le convertira en texte, puis le transmettra à un programme d’IA générative afin de créer une réponse plus naturelle et spontanée. La réponse du NPJ sera donc adaptée à celle du joueur, en faisant une expérience unique.

Lors de la keynote, le PDG a également détaillé comment son entreprise collaborait avec Microsoft pour stimuler l’innovation sur Windows à l’ère de l’IA générative. « Cette collaboration permettra d’améliorer et d’étendre une base installée de 100 millions de PC équipés de GPU RTX avec Tensor Cores qui améliorent les performances de plus de 400 applications et jeux Windows accélérés par l’IA », souligne Nvidia.

5G, logistique, entrepôts… Nvidia voit grand et loin

Le fabricant a par ailleurs dévoilé une nouvelle plateforme robotique qui vise à aider Nvidia à s’étendre à d’autres secteurs comme l’industrie lourde. Lors de la keynote, une démonstration a révélé comment des entreprises comme Foxconn, Innodisk, Pegatron, Quanta ou Wistron, créent des flux de travail numériques avec les technologies de Nvidia pour concrétiser la vision d’une usine intelligente entièrement numérique. « Les plus grandes industries du monde fabriquent des objets physiques. Les construire d’abord numériquement peut permettre d’économiser des milliards », a affirmé Huang.

La firme ne s’arrête pas là et veut aussi optimiser le réseau 5G ainsi que la future 6G. En partenariat avec SoftBank, Nvidia va construire un réseau de centres de données au Japon pour fournir des services 5G et des applications d’IA sur une plateforme cloud commune.

Cette collaboration permettra à SoftBank d’explorer les applications 5G dans des domaines tels que la conduite autonome, les usines d’IA, la réalité augmentée et virtuelle, la vision par ordinateur et les jumeaux numériques, avec des perspectives futures comprenant des visioconférences en 3D et des communications holographiques. Par exemple, Nvidia a démontré comment une IA fonctionnant sur sa super-puce Grace Hopper transformera les appels vidéo en 2D d’aujourd’hui en expériences 3D plus réalistes.

Un tournant pour Nvidia ?

Les ambitions de Nvidia sont immenses. Au début de l’événement, le PDG a assuré que l’IA générative était sur le point de chambouler le paysage professionnel, et qu’elle allait métamorphoser tous les emplois. Selon lui, les entreprises qui manquent le coche et ne l’exploitent pas ne survivront pas à cette nouvelle révolution.

Toutes ces annonces marquent un tournant pour Nvidia, qui passe du statut de fabricant de puces graphiques à celui d’acteur majeur dans l’IA, secteur qui connaît un boom sans précédent. Ce vendredi 26 mai, la firme était sur le point d’atteindre une valorisation à 1 000 milliards de dollars, une première pour l’industrie des puces électroniques.