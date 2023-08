Advanced Micro Devices, plus connu sous son acronyme AMD a publié le 1er août ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2023. Après une période en légère croissance entre janvier ...

Advanced Micro Devices, plus connu sous son acronyme AMD a publié le 1er août ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2023. Après une période en légère croissance entre janvier et mars, la société américaine voit ses revenus, à nouveau, chuter.

Des prévisions meilleures pour la fin d’année d’AMD

Le marché des PC traverse une période délicate. Sur l’ensemble de l’année dernière, les expéditions ont baissé de 20,5 % pour atteindre les 51,6 millions d’unités. Lors des confinements en 2020 et 2021, les consommateurs et les entreprises ont renouvelé ou amélioré leur matériel informatique. Aujourd’hui, le contexte économique est devenu morose et l’inflation force les mêmes consommateurs à réduire leurs dépenses. Par conséquent, AMD, spécialiste des microprocesseurs, des semi-conducteurs et des cartes graphiques, est pleinement touché par cette crise.

Au quatrième trimestre 2022, les bénéfices nets de l’entreprise américaine ont baissé de 98 % pour atteindre 21 millions de dollars contre 974 millions lors de la même période en 2021. Rebelote pour le second trimestre 2023, le géant valorisé à 189 milliards de dollars a annoncé un bénéfice net de 27 millions de dollars contre 447 millions de dollars au même moment en 2022. Le chiffre d’affaires de l’entreprise pour cette période de mars à juin est également en chute de 18 % en passant de 6,5 milliards de dollars à 5,4 milliards de dollars.

Ces résultats n’ont pas pour autant coupé l’appétit des investisseurs. La valeur des actions de l’entreprise a augmenté de 5 % pour atteindre les 123,5 dollars par action. Le marché est emballé par la demande croissante des processeurs et cartes graphiques, fabriqués par AMD, dans le développement des IA. Lisa Su, PDG de l’entreprise, a confirmé, dans un communiqué, l’engouement autour de ce marché : « nos engagements en matière d’IA ont été multipliés par plus de sept au cours du trimestre, car plusieurs clients ont lancé ou étendu des programmes prenant en charge les futurs déploiements à grande échelle. Nous avons réalisé d’importants progrès en respectant les étapes matérielles et logicielles clés pour répondre à l’attrait croissant des clients pour nos solutions d’IA de centre de données ».

Grâce à cette dynamique, AMD s’attend à 5,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le prochain trimestre. Les résultats d’ici la fin de l’année devraient également s’améliorer grâce aux segments des jeux vidéo. En effet, la firme produit des processeurs personnalisés pour les consoles de jeux de Sony.