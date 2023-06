Washington envisage d’alourdir à nouveau les contrôles à l’exportation sur les semi-conducteurs utilisés pour le développement de modèles d’intelligence artificielle. Ces derniers temps, les États-Unis intensifieraient leurs efforts afin que ...

Washington envisage d’alourdir à nouveau les contrôles à l’exportation sur les semi-conducteurs utilisés pour le développement de modèles d’intelligence artificielle. Ces derniers temps, les États-Unis intensifieraient leurs efforts afin que la Chine ne puisse pas obtenir de technologies de pointe.

Des sanctions pour empêcher la Chine d’avoir accès aux semi-conducteurs performants

Le département américain du Commerce se prépare dès le mois de juillet 2023 à mettre à jour les diverses restrictions à l’importation imposées aux entreprises chinoises. En octobre dernier, le gouvernement américain avait déjà durci ses sanctions, empêchant à ces sociétés d’importer des composants électroniques performants ou du matériel permettant leur fabrication.

Cette nouvelle décision constitue la preuve que Joe Biden fait tout pour rendre très complexe l’accès aux technologies de pointe pour l’Empire du Milieu. Ces puces performantes peuvent être utilisées dans bien des domaines : pour la recherche et le développement d’armes hypersoniques, pour la modélisation d’armes nucléaires, pour la création d’outils de cybersécurité performants, etc.

Suite à cette annonce, Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia voyaient leur cours chuter à la Bourse de New-York d’environ 1,5 % pour la première et de 2 % pour la seconde. Ces deux entreprises américaines spécialisées dans la fabrication de composants électroniques avaient décidé de continuer à commercer avec les entreprises chinoises, malgré les restrictions de l’Administration Biden.

Les entreprises chinoises contournent les restrictions grâce à Nvidia

Pour y parvenir, Nvidia avait contourné les sanctions en développant une version alternative de ses puces H100 très performantes : le modèle H800. Le taux de transfert de données avait été bridé de l’ordre de 50 %. De la même manière, la puce A800, une version moins performante de la puce A100 avait été commercialisé à peine un mois après le durcissement des restrictions en octobre 2022.

Même en les bridant, ces deux composants électroniques restent très utilisés, et sont considérés comme les plus avancés en Chine. Les géants chinois de la tech se les arrachent, ce qui fait les affaires de Nvidia. Toutefois en mars 2023, plusieurs entreprises chinoises faisant partie de l’Entity List, avaient réussi à contourner les contrôles à l’exportation en louant l’accès aux puces A100.

Les nouvelles restrictions envisagées par le département américain du Commerce interdiraient même la vente des puces A800 et H800 sans licence. De leurs côtés, ni AMD, ni Nvidia n’ont commenté ces futures mesures. Toutefois, Jensen Huang, le directeur général de Nvidia avait récemment déclaré au Financial Times que « les contrôles à l’exportation existants pourraient causer d’énormes dommages à l’industrie technologique américaine ». Il considère que l’Administration Biden « a laissé son entreprise les mains liées dans le dos en empêchant le groupe de la Silicon Valley de vendre ses puces les plus avancées à la Chine ».