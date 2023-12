Nvidia est parvenu à dépasser les 1 000 milliards de valorisations en dominant plus de 90 % du marché des puces IA. Lors d’un événement destiné aux investisseurs, le 6 ...

Nvidia est parvenu à dépasser les 1 000 milliards de valorisations en dominant plus de 90 % du marché des puces IA. Lors d’un événement destiné aux investisseurs, le 6 décembre, Advanced Micro Devices (AMD) a dévoilé sa puce IA maison, celle qui aura la difficile tâche de bousculer le leader incontesté. L’agence de presse Bloomberg a décrit ce lancement comme « l’un des plus importants des cinq décennies d’histoire d’AMD ».

Here comes a new challenger

Lisa Su, la PDG d’AMD, en est persuadée, sa gamme de puces MI300 cache « l’accélérateur d’IA le plus avancé du secteur ». Selon le Financial Times, Nvidia a fait office de point de référence lors de l’événement organisé à San José, en Californie. L’entreprise assure que sa puce est plus performante que la plus puissante de son concurrent, la H100. Effectivement, le quotidien britannique rapporte que selon des analystes du cabinet SemiAnalysis, « En termes de spécifications brutes, le MI300X domine le H100 ».

Les composants d’AMD seraient également moins chers que ceux de son concurrent, dont les prix sont estimés autour de 40 000 dollars l’unité. La PDG a aussi assuré à la presse que leur exploitation aurait des coûts moindres. Dès la présentation, l’entreprise a pu se vanter d’avoir déjà comme client Oracle, OpenAI et Microsoft, ainsi que Meta. Ces deux derniers étant les principaux clients de Nvidia en 2023. Il y a plusieurs mois, des fuites révélaient que Microsoft travaillait avec AMD dans le but de réduire sa dépendance à un unique acteur. Le cours de bourse du champion des processeurs graphiques (GPU) a perdu un peu plus de 2 % à l’issue de la journée.

La menace que représente AMD pour Nvidia doit toutefois être relativisée. L’entreprise espère vendre pour l’équivalent de 2 milliards de dollars de puces en 2024 sur un marché total estimé à 26,5 milliards de dollars. Lors de son seul troisième trimestre, dont les résultats ont été publiés il y a quelques semaines, Nvidia a rapporté 14 milliards de dollars de ventes, tous composants confondus. Le grand gagnant de la course à l’IA ne sera pas délogé aussi facilement. Il a déjà annoncé une nouvelle génération de puces, la H200, pour le 1er semestre 2024.

AMD veut une part du gâteau

Vu l’ampleur du marché AMD devrait pouvoir se faire une place, sans forcément ronger les revenus de son impressionnant concurrent. Lisa Su ne dit pas autre chose. Elle a révélé que son entreprise estimait que le marché des puces IA pourrait représenter 400 milliards de dollars en 2027, « Et nous pourrions en obtenir une belle part ».

Cette estimation à elle seule démontre la croissance extrêmement rapide du secteur. Il y a seulement quelques mois, en août, AMD prévoyait pour 2027 que le marché atteindrait 150 milliards de dollars. La société a plus que doublé ses prévisions, « il est vraiment clair que la demande augmente beaucoup, beaucoup plus rapidement », a confirmé Lisa Su. Acteurs et observateurs s’accordent pour juger cette dynamique durable. Face à Nvidia, c’est dans un marathon que s’est engagé AMD, avec le soutien de clients avides d’alternatives face à l’entreprise dominante.