Nvidia a dévoilé le 21 novembre ses résultats pour la période allant d’août à octobre 2023. Le leader mondial des puces IA a déclaré un chiffre d’affaires record de 18,1 milliards de dollars, en hausse de 206 % sur un an. Pour le trimestre suivant, le groupe prévoit des ventes toujours plus élevées, malgré « une baisse significative » des transactions sur le marché chinois.

Pour conserver sa place de numéro 1 des puces IA, Nvidia anticipe

« Nous prévoyons que nos ventes vers la Chine diminueront considérablement au quatrième trimestre de l’exercice 2024, même si nous pensons que cette baisse sera plus que compensée par une forte croissance dans d’autres régions, » a déclaré Colette Kress, la directrice financière de Nvidia dans une lettre adressée aux actionnaires de la société. Pour cause, en octobre, l’Administration Biden a une nouvelle fois renforcé les restrictions à l’export vers la Chine.

Cette fois-ci, les composants de Nvidia ont été tout particulièrement ciblés par Washington. Au cours de l’année, l’entreprise avait tenté de contourner les sanctions américaines l’empêchant de fournir les sociétés chinoises en semi-conducteurs de pointe. Le groupe a donc conçu deux unités de traitement graphique (GPU), les H800 et A800. Il s’agissait de versions bridées de ses puces de pointe, les H100 et A100. Ces GPU destinés au marché chinois ont eu un très grand succès au sein de l’Empire du Milieu, considérés comme les composants les plus avancés disponibles dans le pays.

Face à ce phénomène, la Maison-Blanche a décidé de mettre un terme à leur vente en Chine. Depuis plus d’un mois, les ventes de Nvidia sur le marché chinois ont dégringolé. Néanmoins, la firme de Jensen Huang n’a pas dit son dernier mot. Elle travaille d’ores et déjà sur la conception de trois nouveaux composants bridés à destination du marché chinois, avec des performances nettement modérées par rapport aux A800 et H800. Malgré cela, « ces GPU devraient rester compétitifs sur le marché chinois » assure l’entreprise.

Pour que sa croissance perdure, Nvidia compte sur la hausse de la demande dans d’autres régions, notamment celles qui sont les plus avancées en matière de formation de modèles d’intelligence artificielle générative, à l’instar des États-Unis ou l’Europe. Il y a dix jours, Nvidia présentait son tout dernier GPU de pointe dédié à cet usage, baptisée H200. Le groupe assure que cette puce permettra « d’améliorer et d’accélérer de manière significative les applications de calcul haute performance et d’intelligence artificielle ».

D’ici la fin du premier semestre 2024, de nombreux data centers appartenant à Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure et Oracle profiteront de ce nouveau composant. OpenAI va également s’en servir pour entraîner son modèle de langage le plus avancé, GPT-4. Les H200 seront aussi utilisés pour alimenter le supercalculateur exaflopique européen Jupiter, installé à Jülich, en Allemagne.