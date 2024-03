Le gouvernement chinois accélère pour remplacer les technologies étrangères par des solutions locales, dans un contexte de tensions grandissantes avec les États-Unis. Le gouvernement exige des appareils « sûrs et fiables » Le 26 décembre dernier, le ministère des finances et le ministère de l’industrie et des technologies de l’information ...

Le gouvernement chinois accélère pour remplacer les technologies étrangères par des solutions locales, dans un contexte de tensions grandissantes avec les États-Unis. Le gouvernement exige des appareils « sûrs et fiables » Le 26 décembre dernier, le ministère des finances et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) ont publié de nouvelles lignes directrices afin de pousser l'administration à se séparer de certaines technologies considérées comme peu sécurisées. Les agences gouvernementales et les organes du Parti communiste situés au-dessus du niveau de la commune doivent désormais inclure des critères exigeant des processeurs et des systèmes d'exploitation « sûrs et fiables » lors de leurs achats. Les puces d'Intel, d'AMD, mais également Windows de Microsoft sont concernées. En parallèle, les autorités chinoises ont partagé une liste de dix-huit processeurs approuvés, notamment des technologies de Huawei et de Phytium, un groupe soutenu par l'État, rapporte le Financial Times. Une manière pour la Chine de répondre aux États-Unis, les deux pays étant engagés dans une guerre commerciale qui ne cesse de s'intensifier. Depuis 2019, les entreprises technologiques chinoises comme Huawei et SMIC sont visées par des sanctions américaines visant à restreindre leur accès aux technologies de pointe. En octobre 2022, Washington a introduit des règles visant à restreindre la capacité de la Chine à accéder, à obtenir ou à fabriquer des puces semi-conductrices avancées, craignant que la Chine ne les utilise à des fins militaires. De nouvelles limitations, concernant les puces d'intelligence artificielle (IA) avancées, sont venues les compléter l'année dernière. Xinchuang, une stratégie d'autarcie technologique Les conséquences de la nouvelle politique chinoise pourraient s'avérer désastreuses pour les fabricants de puces américains. En 2023, l'Empire du Milieu était le plus grand marché d'Intel, représentant 27 % de ses 54 milliards de dollars de ventes, contre 15 % des 23 milliards de dollars de revenus pour AMD. Cette vaste réorganisation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale d'autarcie technologique dans divers secteurs. Baptisée xinchuang, elle consiste pour la Chine à ne plus dépendre de technologies étrangères. Ainsi, les entreprises publiques ont également été invitées par leur superviseur à achever la transition technologique vers des fournisseurs nationaux d'ici à 2027. Une initiative qui affecte également Apple. Depuis l'année dernière, les membres du gouvernement et des entreprises d'État du pays sont invités à remplacer leur iPhone par un appareil made in China.