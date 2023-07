AMD, fabricant américain de composants électroniques, a prévu d’investir 400 millions de dollars en Inde entre 2023 et 2028. Comme annoncé ce 28 juillet, l’entreprise souhaite installer un grand centre ...

AMD, fabricant américain de composants électroniques, a prévu d’investir 400 millions de dollars en Inde entre 2023 et 2028. Comme annoncé ce 28 juillet, l’entreprise souhaite installer un grand centre de conception de puces à Bangalore, ville considérée comme un des pôles économiques du pays et vue comme la « Silicon Valley » indienne.

AMD s’implante un peu plus dans le pays

Le CTO d’AMD, Mark Papermaster, a présenté les plans d’investissement de la société dans le cadre de l’édition 2023 de SemiconIndia, une conférence sur les semi-conducteurs. « Notre investissement s’appuiera sur plus de deux décennies de croissance et de présence réussie ici en Inde » a précisé le CTO dans son discours.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cet argent servira à la construction de nouvelles installations à Bangalore. D’une superficie de 46 000 mètres carrés, ce centre de conception sera le dixième de la firme dans le pays. Depuis près de 22 ans, l’entreprise est présente en Inde avec des sites dans les plus grandes villes comme Gurugram, Hyderabad, New Dehli et Bombay. Elle compte plus de 6 500 employés, ainsi que 3 000 partenaires et sous-traitants dans le pays. D’ici 2018, elle devrait faire grossir ses rangs avec l’arrivée de 3 000 ingénieurs supplémentaires.

« Grâce à ces investissements, AMD étendra encore nos capacités de R&D en Inde pour être en mesure de piloter notre innovation en matière de conception de semi-conducteurs à l’appui de la mission du gouvernement indien en matière de semi-conducteurs et de faire de l’Inde un talent et une nation solide dans le domaine des semi-conducteurs » a déclaré Mark Papermaster.

L’Inde, nouvelle plaque tournante de l’industrie des semi-conducteurs ?

De son côté, le ministre indien de l’électronique et des technologies de l’information, Ashwini Vaishnaw, a salué « le plan d’AMD visant à étendre ses opérations d’ingénierie R&D de pointe en Inde ». D’autres dirigeants de l’industrie, dont le président de Foxconn, Young Liu, le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, et le président du groupe de produits semi-conducteurs d’Applied Materials, Prabu Raja, étaient présents à la conférence.

Avec le contexte géopolitique actuel où Chine et États-Unis se livrent un duel à distance dans le secteur des semi-conducteurs, Narendra Modi, le premier ministre indien, s’est lancé dans un pari fou : se faire une place de choix dans cette industrie. Pour y parvenir, l’Inde a promis de financer 50 % des coûts des projets de fabricants de semi-conducteurs, dans le but d’atteindre les 25 milliards de dollars d’investissement sur son territoire.

Malgré tout, la tâche n’est pas aisée. Deux projets estimés à 3 milliards de dollars chacun, celui d’IGSS Ventures et de Tower Semiconducteurs, sont au point mort. Celui de Foxconn à 20 milliards de dollars a finalement été abandonné par le groupe taïwanais. Les bonnes nouvelles pour l’Inde se comptent sur les doigts d’une main. Micron Technology a dernièrement investi 800 millions de dollars pour implanter une usine de test et d’emballage de semi-conducteurs, tandis que le pays peut compter sur la poursuite des ambitions indiennes d’AMD.