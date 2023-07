Pas de panique, tout va bien ! Voici en substance le message qu’a voulu faire passer le gouvernement indien après le retrait de Foxconn ce lundi 10 juillet d’un projet d’usine de semi-conducteurs dans le pays. Un nouveau coup dur pour les ambitions du Premier ministre Narendra Modi pour son pays.

New Delhi l’avait officialisé avec fierté, le taïwanais Foxconn, principal fournisseur de produits électroniques au monde et le consortium Vedanta, spécialisé dans la métallurgie, avaient passé un pacte pour la construction d’une usine de semi-conducteurs et d’écran à 20 milliards de dollars. Elle devait sortir de terre dans l’État du Gujarat, terre d’origine du chef du gouvernement indien, et favoriser l’émergence d’une « Silicon Valley indienne ».

Tous les acteurs du dossier s’échinent à minimiser l’impact du recul de Foxconn. L’entreprise elle-même a assuré qu’il s’agissait d’une co-décision. Vedanta s’est proclamé toujours aussi déterminé à installer une fonderie en Inde. Sur Twitter, le ministre d’État Rajeev Chandrasekhar, dont le portefeuille couvre, entre autres, l’électronique et la technologie, a déclaré que « cette décision de Foxconn de se retirer de sa JV avec Vedanta n’a aucun impact sur les objectifs de l’Inde #Semiconductor Fab. Aucun. »

➡️This decision of Foxconn to withdraw from its JV wth Vedanta has no impact on India’s #Semiconductor Fab goals. None.

➡️Both Foxconn n Vedanta have significant investments in India and are valued investors who are creating jobs n growth.

➡️It was well known that both… https://t.co/0DQrwXeCIr

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) July 10, 2023