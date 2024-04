Le nombre d’iPhone sorti des usines situées en Inde a doublé en à peine un an. Au cours de l’année fiscale d’Apple, achevée en mars 2024, un smartphone maison sur sept venait d’Inde. La Chine est directement pénalisée par l’attractivité de son rival en période de tensions géopolitique.

New Delhi se félicite de ce succès

De 7 milliards de dollars d’iPhone produits, l’Inde est passée à 14 milliards de dollars d’après les données de Bloomberg, non commentée par Apple. Le pays produit désormais 14 % des smartphones de la marque à la pomme, de l’iPhone 12 au tout dernier iPhone 15 à l’exception des modèles Pro et Max.

En janvier 2023, Piyush Goyal, ministre indien du Commerce et de l’Industrie, avait annoncé qu’Apple envisageait de transférer un quart de sa production sur le Sous-Continent d’ici 2025. Si l’objectif n’est pas encore atteint, la dynamique se confirme.

Pour y parvenir, le Premier ministre Narendra Modi a multiplié les mesures d’incitations, notamment fiscales. Le ministre de la Technologie, Ashwini Vaishnaw, a déclaré à Bloomberg « nous sommes engagés en faveur d’un régime politique stable et transparent qui fera de l’Inde un centre manufacturier de confiance à l’échelle mondiale ».

Le poids pris par l’Inde dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone est directement lié à une décision stratégique d’Apple. Échaudé par la politique zéro Covid de Pékin qui avait affecté la production et inquiet des tensions géopolitiques sino-américaines croissantes, Cupertino a incité ses fournisseurs à chercher des alternatives à la Chine.

Les Taïwanais Foxconn et Pegatron, respectivement 67 % et 17 % des smartphones fabriqués en Inde, ont suivi le conseil. L’immense conglomérat local Tata est aussi de la partie. C’est une usine rachetée à Wistron à l’automne 2023 qui produit le reste des appareils. Pegatron envisage de vendre une usine à Tata dans l’État de Tamil Nadu, au sud de pays, et d’en construire une autre, dans le même État, dans le cadre d’un partenariat.

L’Inde et la Chine se disputent l’iPhone

Cette appétence pour l’Inde est mal perçue côté chinois, qui reste le lieu de fabrication principal de l’iPhone. Les ventes d’iPhone 15 dans l’immense marché chinois seraient moroses, en partie par des appels au boycott sur les réseaux sociaux : les relations entre New Delhi et Pékin sont historiquement tendues. Le retour de Huawei, véritable source de fierté nationale, constitue une concurrence féroce tandis que les autorités chinoises dissuadent leurs fonctionnaires d’utiliser des appareils étrangers.

Contrairement à la Chine, l’Inde n’est pas un marché important pour Apple. Seuls 6 % des iPhone produits y sont vendus, le reste est destiné à l’export. Ce sont les smartphones chinois, moins coûteux, qui sont préférés rapporte Bloomberg. Toutefois il y a une vaste classe moyenne émergente qui offre des perspectives.

Tim Cook, le PDG d’Apple, cherche à ménager la chèvre et le chou. En 2023 il s’est rendu en Inde pour inaugurer le premier Apple Store du pays, à Bombai. Un second a ouvert à New Delhi et plusieurs autres sont prévus dans les années à venir. Récemment c’est à Shanghai que s’est rendu le grand patron, où il a pu rencontrer le ministre du Commerce Wang Wentao. Apple essaie de jouer sur tous les tableaux en espérant ne pas recevoir de retour de bâton.