Le tentaculaire conglomérat Tata devrait prochainement assembler une partie des iPhone produits en Inde. Wistron a accepté de lui revendre son activité de fabrication pour 125 millions de dollars a annoncé Rajeev Chandrasekhar, ministre de l’Électronique et de l’Informatique.

En Inde, en plus de Wistron, deux autres sociétés taïwanaises produisent des iPhone : la bien connue Foxconn, et Pegatron. Activité trop peu rentable pour Wistron, elle avait déjà revendu ses lignes de production en Chine quelques années plus tôt. Elle se rapproche désormais d’un second délestage pour se concentrer sur le Vietnam.

Une corde de plus à l’arc de Tata, qui s’épanouit déjà dans de multiples secteurs allant de la production de sel au transport aérien, en passant par le thé et la sous-traitance informatique. Son rapprochement avec Wistron s’était concrétisé au tout début de l’année, avec l’ambition de récupérer les 8 lignes d’assemblage du Taïwanais pour les ajouter à son usine située à Hosur, à une heure de route de Bangalore. Là-bas, sur un site de plusieurs centaines d’hectares, Tata conçoit déjà des composants pour Apple. Un atout majeur qui lui permettra d’augmenter ses marges de production. Toutefois, le transfert entre les deux sociétés devrait prendre deux ans et demi a annoncé le ministre. De quoi lui donner le temps de recruter les 8 000 employés et 2 000 ingénieurs nécessaires.

Le conglomérat indien ne cache plus son ambition de devenir un partenaire privilégié d’Apple. Cet été, dans l’avancée de ses discussions avec Wistron, Tata annonçait vouloir devenir le quatrième fabricant d’iPhone dans le monde. Au printemps, en parallèle de l’ouverture du tout premier Apple Store en Inde, Tata confirmait la création d’un réseau d’une centaine de points de vente exclusifs. Plus petits que ceux de la marque à la pomme, les clients pourront y acheter smartphones, montres, tablettes, et des accessoires.

Les relations entre la Chine et les États-Unis se dégradant, l’Inde a de solides arguments pour faire venir les grands acteurs technologiques. Pour Apple, c’est aussi un marché en pleine croissance, avec une classe moyenne particulièrement mouvante. L’Inde apparaît comme une terre promise, entre l’opportunité de fabriquer et de vendre ses produits phares, comme la Chine en son temps.