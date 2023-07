Tata, le plus important conglomérat indien, serait sur le point d’acquérir l’usine d’un fournisseur d’Apple. Avec ce rachat prévu pour le mois d’août, le propriétaire de nombreuses compagnies aériennes et de logicielle de point deviendrait d’un seul coup le quatrième fabricant d’iPhone au monde.

Le rachat de Tata arrange autant gouvernement indien que Apple

Depuis presque un an, Tata négocie avec Wistron, entreprise taïwanaise spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de pièces électroniques, dans le but acquérir l’une de ses usines, située dans le sud-ouest de l’Inde. Le groupe aurait soumis une offre dépassant 600 millions de dollars pour ce rachat. L’infrastructure dispose de 8 lignes de production d’iPhone nécessitant plus de 10 000 salariés dont 2 000 ingénieurs.

Depuis plusieurs mois, le conglomérat indien procède à des vérifications concernant les installations et l’efficacité de la production. Si les négociations aboutissent, Tata devrait récupérer les commandes de Wistron faites par Apple. L’entreprise taïwanaise s’est engagée à produire et expédier pour 1,8 milliard de dollars d’iPhone au cours de son exercice fiscal 2023-2024. Elle avait également prévu de tripler les effectifs de l’usine, un engagement que Tata souhaite respecter.

Si les négociations aboutissent, Wistron s’écartera définitivement de la fabrication d’iPhone. Le géant taïwanais a connu de nombreuses difficultés en Inde. L’assemblage des téléphones n’étant pas assez rentable, Wistron a tenté de devenir gestionnaire des stocks d’Apple en Asie du sud-est. Les négociations ont échoué empêchant le taïwanais d’accéder à une activité à forte marge. Le groupe a également eu du mal à fidéliser ses employés. L’usine, située à plus de 40 kilomètres de Bangalore, est dépourvue de logement de fonction décourageant les travailleurs à rester.

La reconnaissance de Tata comme fabricant d’iPhone est importante pour le gouvernement indien. Le pays souhaite que ses acteurs locaux se développent pour contrecarrer la domination chinoise dans le domaine de l’électronique. Le Premier Ministre indien Narendra Modī a présenté à de nombreuses reprises le Sous-Continent comme un nouveau centre mondial de manufacture. Cet accord entre la société taïwanaise et le conglomérat indien s’inscrit aussi dans la stratégie d’Apple visant à diversifier, voire à éloigner sa chaîne de production de la Chine. La marque à la Pomme souhaite s’éloigner des tensions géopolitiques entre Pékin et Washington.