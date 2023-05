La gravure « Made in India » deviendra de plus en plus présente sur les boîtes des prochains iPhone. D’après une étude publiée la semaine dernière par TrendForce, le conglomérat ...

La gravure « Made in India » deviendra de plus en plus présente sur les boîtes des prochains iPhone. D’après une étude publiée la semaine dernière par TrendForce, le conglomérat indien Tata, propriétaire de plusieurs compagnies aériennes et de logiciels de pointe, est en tête pour devenir le quatrième fournisseur de smartphones pour Apple. Le groupe devrait même s’occuper des modèles 15 et 15 Plus.

Premier producteur indien d’iPhone

En mars dernier, Tata a racheté une usine de fabrication d’iPhone de l’entreprise taïwanaise Wistron. L’infrastructure, située dans le sud de l’Inde, n’a reçu pour le moment que des « petites commandes » pour les modèles d’iPhone les moins chers. Cependant, à l’avenir, Apple pourrait augmenter ses demandes. La gigantesque usine dispose de 8 lignes de production d’iPhone ainsi que 10 000 salariés dont 2 000 ingénieurs.

En 2023, Tata devrait assembler 5 % des iPhone produits dans le monde. Le groupe indien enverra les premières commandes en octobre prochain. Concernant, l’assemblage des modèles haut de gamme : l’iPhone 15 Pro sera produit par Foxconn et Pegatron ; pour le 15 Pro Max, Foxconn devrait être accompagné cette fois-ci par Luxshare.

TrendForce ajoute que Wistron est définitivement écarté de l’activité d’assemblage des iPhone en Inde. Cependant, Apple pourrait toujours faire appel à l’entreprise taïwanaise pour étendre sa distribution.

Le travail d’Apple pour déplacer sa chaîne de production en dehors de la Chine porte ses fruits. « En raison de facteurs géopolitiques et pandémiques, Apple a accéléré la diversification de ses sources d’approvisionnement » précise le bureau d’études.

L’an dernier, Foxconn, principal fabricant d’iPhone grâce à sa gigantesque usine éponyme iPhone City à Zhengzhou en Chine, a été confronté à de nombreuses perturbations sur ses lignes de production. En novembre 2022, le taux moyen de capacité de production des iPhone 14 Pro n’était que de 20 %.

Cupertino s’installe essentiellement dans deux pays : le Vietnam et l’Inde. Les produits phares de l’entreprise seront répartis entre les deux pays :l’iPhone en Inde, l’Apple Watch, le MacBook et l’iPad au Vietnam. Depuis quelques mois, l’entreprise a, également, ouvert ses premiers points de vente physiques à New Delhi et à Bombay.

De son côté, Tata devient, avec ce partenariat, le premier producteur indien d’iPhone. Lors de l’année fiscale 2022, la production mondiale d’iPhone a triplé en Inde pour atteindre 7 % des smartphones d’Apple. En décrochant de nouveaux contrats plus importants auprès de la marque à la Pomme, le géant indien pourrait faire grimper ce chiffre sur les prochaines années.