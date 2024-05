Jack Dorsey, cofondateur et ex-PDG de Twitter, aujourd’hui devenu X, n’est plus membre du conseil d’administration de BlueSky, a-t-il révélé au cours du week-end. Pour l’heure, les raisons de ce départ n’ont pas été révélées.

Plus de compte sur BlueSky, non plus

Dorsey a répondu un simple « non » à la question d’un utilisateur de X lui demandant s’il siégeait encore au conseil d’administration de BlueSky. Dans la foulée, le réseau social a confirmé la nouvelle : « Nous remercions sincèrement Jack pour son aide dans le financement et le lancement du projet BlueSky. Aujourd’hui, Bluesky prospère en tant que réseau social open source fonctionnant sur atproto, le protocole décentralisé que nous avons construit ».

Jack Dorsey a évoqué le projet BlueSky pour la première fois en 2019, le qualifiant de « norme ouverte et décentralisée pour les réseaux sociaux ». Avec ce modèle, les données ne sont pas contrôlées par une seule entité ou serveur centralisé. Lancée à l’origine comme une plateforme sur invitation, elle est depuis ouverte à tous et dispose d’une application iOS et Android. Elle compte aujourd’hui près de 5,6 millions d’utilisateurs inscrits et 1,4 million d’utilisateurs mensuels actifs.

L’entrepreneur a fermé son compte sur BlueSky à la fin 2023. S’il reste mystérieux quant à son avenir, son départ ne constitue pas forcément un bon présage pour le jeune réseau social. « Avec le départ de Jack, nous sommes à la recherche d’un nouveau membre du conseil d’administration de la société d’intérêt public Bluesky qui partage notre engagement à construire un réseau social qui permet aux gens de contrôler leur expérience », indique la plateforme.

Quelques soucis réglementaires ?

Dorsey a quitté le conseil d’administration de Twitter en 2022, après qu’Elon Musk ait racheté l’entreprise pour 44 milliards de dollars. Son autre entreprise, Block, est dans le viseur des autorités américaines. La semaine dernière, des procureurs fédéraux ont examiné ses transactions financières, avec de supposés « manquements à la conformité pendant des années », rapporte NBC News. La société spécialisée dans la blockchain aurait notamment collaboré avec des pays faisant l’objet de sanctions économiques.

don’t depend on corporations to grant you rights.

defend them yourself using freedom technology. (you’re on one) — jack (@jack) May 4, 2024

Pour sa part, Jack Dorsey s’est montré plutôt détendu sur X ce week-end. Il a arrêté de suivre plus de 2 000 comptes. Elon Musk, Edward Snowden et Stella Assange sont les seuls profils auxquels il est désormais abonné. Enfin, l’entrepreneur a également posté un tweet énigmatique, invitant ses abonnés à « défendre leurs droits en utilisant la technologie de la liberté ». Difficile de savoir s’il fait allusion à X, ou pas…