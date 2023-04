Apple continue d’accélérer la production de l’iPhone depuis l’Inde. Lors de l’année fiscale 2022, le pays a fabriqué près de 7 % des smartphones de l’entreprise, triplant sa cadence par rapport à 2021.

L’équivalent de 7 milliards de dollars d’iPhone assemblés en Inde

Depuis plus d’une décennie, la Chine est le principal producteur des appareils de la marque à la pomme. Faisant face à de plus en plus de difficultés, la société souhaite maintenant diversifier sa chaîne d’approvisionnement. Elle a connu une année particulièrement mouvementée en Empire du Milieu à cause de la politique zéro-Covid mise en place par le gouvernement, tandis que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine l’entraîne également à revoir ses plans.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Apple incite désormais ses fournisseurs à se délocaliser dans d’autres pays, en Inde notamment. Cette politique commence à porter ses fruits. Selon Bloomberg, le géant américain a assemblé pour plus de 7 milliards de dollars d’iPhone en Inde au cours de la dernière année fiscale. Près de 7 % des iPhone sont désormais produits en Inde ; il s’agit d’un bond significatif pour le pays sud-asiatique, qui ne représentait qu’environ 1 % des iPhone vendus dans le monde en 2021.

Ce chiffre a notamment pu être atteint grâce au plus important fournisseur d’Apple, Foxconn, qui a multiplié ses efforts pour s’implanter davantage en Inde. Aux côtés de Pegatron et de Wistron, il emploie plus de 60 000 personnes dans le pays, travaillant sur des modèles allant de l’iPhone 11 au nouvel iPhone 14.

Apple Store, politique… Apple s’immisce progressivement sur le marché indien

La firme Cupertino considère de plus en plus l’Inde comme un élément essentiel pour la production de ses appareils. D’ailleurs, elle devrait débuter la conception des prochains iPhone en Inde en même temps qu’en Chine à partir de l’automne 2023. Si cela se concrétise, ce sera la première fois que la production de l’iPhone commencera simultanément dans ces deux pays.

Dans l’idéal, Apple ambitionne de produire 25 % de ses iPhone depuis l’Inde en 2025. Sa délocalisation prend logiquement du temps tant sa présence en Chine est parfaitement huilée. L’entreprise s’implique de plus en plus dans le pays d’Asie du Sud, et a notamment mené une campagne de lobbying auprès de l’État du Karnataka pour modifier les lois du travail, avec l’objectif d’optimiser la production dans ses usines qui y sont situées.

La marque à la pomme ouvrira la semaine prochaine ses deux premiers magasins en Inde, l’un dans le centre financier de Mumbai et l’autre dans la capitale New Delhi. Son PDG, Tim Cook, devrait se rendre sur place pour les inaugurer personnellement, soulignant ainsi l’importance croissante du marché national. Grâce à son investissement, Apple se place au cœur des ambitions de l’Inde, qui souhaite devenir un centre de production majeur et une alternative à la Chine.