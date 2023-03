Les fournisseurs d’Apple sont de plus en plus nombreux à vouloir délocaliser leurs activités de la Chine vers le Vietnam ou l’Inde, ce qui chamboulerait une vieille politique mise en place par Tim Cook sous les ordres de Steve Jobs.

Une trop forte dépendance à la Chine

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la dépendance de l’industrie technologique mondiale à la Chine. En amont, la guerre commerciale que se vouent l’Empire du Milieu et les États-Unis incite à repenser la chaîne d'approvisionnement du secteur. Selon Bloomberg, neuf des dix plus importants fournisseurs d'Apple se prépareraient en silence à des transferts à grande échelle vers des pays comme l'Inde et le Vietnam.

GoerTek, fabricant chinois des AirPods, va par exemple investir 280 millions de dollars dans une nouvelle usine au Vietnam, où il en possède déjà huit, et envisage également une expansion en Inde. L’entreprise s’attend à ce que le pays d'Asie du Sud-Est produise plus de la moitié de ses revenus mondiaux d’ici à trois ans.

Le Vietnam est une destination privilégiée des industriels pour sa proximité avec la Chine, mais également grâce à son réseau côtier de ports ainsi que sa main-d'œuvre jeune et instruite. Dans cette optique, Apple veut produire ses iPad, Apple Watch et MacBook dans le pays.

Les entreprises américaines cherchent de nouveaux canaux

Les informations recueillies par Bloomberg reflètent une tendance observée depuis quelque temps déjà. Par exemple, BOE Technology, un fournisseur d’Apple, a récemment annoncé un investissement massif au Vietnam. Foxconn et Pegatron, deux importants partenaires de la marque à la pomme, souhaitent étendre leurs activités en Asie du Sud-Est.

Les entreprises technologiques américaines font pression pour que leurs fabricants tiers explorent d'autres pays que la Chine. En plus du Vietnam, l’Inde est privilégiée. D’ailleurs, Apple souhaite y produire 25 % de ses iPhone d’ici à 2025, et a encouragé Foxconn, son plus grand fournisseur, à investir dans le pays. De son côté, la firme de Cupertino ne communiqué pas officiellement à ce sujet et préfère rester silencieuse, alors qu’elle a bâti un important écosystème de production en Chine, qui emploie des millions de personnes.

Toujours selon Bloomberg, il faudrait huit ans pour transférer seulement 10 % de la capacité d'Apple hors de Chine.