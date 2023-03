Depuis la pandémie, la politique « Zéro Covid » de Pékin et la guerre en Ukraine, de nombreuses entreprises spécialisées dans la fabrication d'appareils électroniques choisissent de quitter la Chine. C’est notamment le cas de Foxconn qui, sous fond d’émeutes et risques d’amendes par Taïwan, cherche une nouvelle terre d’accueil. Parmi les potentiels pays candidats, l’Inde se présente comme une solution de choix. Le 3 mars dernier, Basavaraj S Bommai, ministre en chef de Karnataka, un État au sud de Bombay, a révélé un accord avec le géant des puces électroniques pour un investissement de 700 millions de dollars. Plusieurs financements sont d’ores et déjà prévus dans d’autres parties du pays.

Des investissements conséquents

Depuis 2022, Foxconn a commencé à déporter sa production d’iPhone en Inde afin d’être moins dépendante de ses activités en Chine. Début mars, la société taïwanaise a prévu d’investir davantage sur le territoire indien en bâtissant une nouvelle usine. Cette dernière devrait être construite sur un terrain d’environ 120 hectares à Bangalore, capitale de la région de Karnataka. Elle permettrait de fabriquer des pièces pour les téléphones portables d’Apple.

D’après Basavaraj S Bommai, la manufacture devrait créer plus de 100 000 emplois. Il explique que son État « offrira à Foxconn un environnement des plus agréables ». Le groupe est déjà soutenu par le gouvernement indien et a reçu des aides financières de l’administration Modi pour s'implanter en Inde.

Agreement signed with Foxconn, leading electronics major, to make major investment in state after a detailed discussion with co’s C’man Young Liu. It will expected to create 1 lakh jobs. 300 acres of land near Bengaluru Int. airport allocated.

1/2 pic.twitter.com/oDPQMQbVPo — Basavaraj S Bommai (@BSBommai) March 3, 2023

En plus de cet investissement, Bloomberg a rapporté que Foxconn avait signé un accord avec l’État du Télangana pour la fondation d’une usine supplémentaire. Les détails sur les produits fabriqués, le nombre de postes créés ou la taille du bâtiment n’ont pas été communiqués. Young Liu, président du mastodonte, a déclaré que « le voyage [en Inde] que j’ai effectué cette semaine a permis de soutenir nos efforts déployés pour approfondir nos partenariats et rechercher une coopération dans de nouveaux domaines tels que les semi-conducteurs et les véhicules électriques ».

L’Inde, le nouvel Eldorado ?

Foxconn n’est pas le seul fabricant d’appareils électroniques à être intéressé par l’Inde. Le constructeur automobile chinois BYD indiquait, début 2023, vouloir 40 % des parts du marché indien des voitures électriques d’ici 2030.

Début février, c’est Samsung qui révélait que ses téléphones haut de gamme étaient désormais fabriqués en Inde. Une décision prise pour venir rivaliser avec ses concurrents au sein d’un pays fortement courtisé par les spécialistes des smartphones. Google prévoit d’y produire certaines gammes de ses Pixel, tandis qu’Apple, grâce à Foxconn, souhaite y transférer 25 % de sa production d’ici 2025.