Depuis son ouverture au grand public, l’intelligence artificielle (IA) connaît un essor phénoménal. Elle est le nouveau champ de bataille de toutes les entreprises, grandes comme petites. Il faut dire que ces algorithmes endossent disposent de plusieurs casquettes qui facilitent bien le quotidien des professionnels : création d’expérience client ultra-personnalisée, optimisation des opérations business, anticipation des risques… Pour ne citer que ces applications !

Si l’IA gagne du terrain au sein des organisations, ce n’est pas sans quelques réserves. Oscillant entre la promesse de nouvelles innovations et l’émergence de défis inédits, la démocratisation de cette technologie suscite de nombreuses craintes, notamment en termes de sécurité.

L’expertise et la vision technologique des DSI sont aujourd’hui cruciales pour répondre à ces préoccupations des métiers qui réclament à la fois sécurité et innovation.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Quel rôle joue aujourd’hui le DSI pour faire face aux enjeux de l’IA ? Grâce à quelles actions concrètes ?

Pour répondre à toutes ces questions, Siècle Digital s’est entretenu avec Frédéric Charles, Membre du comité éditorial de Ready For IT et observateurs des changements amenés par l’IA dans les métiers et le SI. L’expert abordera ces problématiques lors du Ready For IT, événement business pour les entreprises engagées dans la transition et la sécurité numérique. Il aura lieu du 14 au 16 mai prochain à Monaco.

JE M’INSCRIS AU READY FOR IT

L’IA, une technologie qui s’accompagne de nombreuses idées reçues et incertitudes

L’IA a chamboulé les feuilles de route des entreprises. Chacune d’entre elles a revu ses objectifs, incluant presque automatiquement une nouvelle tâche : tester le potentiel et l’impact de cette technologie au sein de leur structure.

Toutefois, certaines ont préféré passer leur tour, estimant que l’engouement autour de cette innovation retomberait comme un soufflé. Deux camps se sont alors dessinés, avec leurs vérités et leurs torts, comme l’évoque Frédéric Charles. « Il est tentant de confondre rapidité et précipitation et de ne pas mesurer toute la transformation qui va arriver, ou à l’inverse, de bloquer cette technologie et de la considérer comme une mode qui passera », rappelle-t-il.

La première erreur est de voir l’IA générative comme une technologie indépendante. Pour l’expert, il s’agit d’une « vision simpliste ». L’idée est d’intégrer cette technologie à ses processus pour repenser la distribution et l’orchestration des tâches entre l’humain et la machine. « Cela va ainsi demander de l’accompagnement des salariés pour qu’ils trouvent ce nouvel équilibre et adoptent l’IA », souligne le Membre du comité éditorial de Ready For IT.

L’enjeu est également de déconstruire l’image qui a été donnée à l’IA : celle d’une innovation sans limite et sans biais, capable de résoudre tous les problèmes de façon autonome. Il s’agit d’une vision trop optimiste selon le spécialiste. « Les métiers pour la gérer vont apparaître et devenir une compétence clef, comme les premiers ordinateurs ont engendré l’organisation de ce qui s’est ensuite appelé l’informatique », estime-t-il. Ces profils sont indispensables pour saisir toutes les opportunités de l’IA, et surmonter les défis qui l’accompagnent.

C’est grâce à ces métiers que les entreprises parviendront également à faire face aux craintes et mythes liés à cette innovation, aujourd’hui bien ancrée dans tous les secteurs. « On dit qu’il y a déjà eu au moins deux “hivers de l’IA”, quand elle a été promise à un bel avenir, puis a périclité en atteignant ses limites et perdant ses financements capitalistiques », explique Frédéric Charles.

Selon lui, les craintes sont aujourd’hui principalement liées à la puissance de calcul actuelle. « Cette incertitude, et ses fondamentaux liés, à des avancées mathématiques complexes que seul un petit nombre comprend, sont un climat propice au développement de tous les fantasmes », affirme-t-il. C’est d’autant plus le cas pour une technologie qui vise à imiter l’homme.

Le DSI, acteur clé pour faire face aux défis de l’IA

La cybersécurité tient aujourd’hui une place centrale pour faire face à tous les mythes, craintes et défis de l’IA. C’est justement cette thématique qu’explorera Frédéric Charles lors du Ready For IT.

Cette technologie est déjà présente dans le quotidien des DSI, et ce, à plusieurs niveaux, à commencer par l’infrastructure. « L’IA générative veut dire rupture dans la puissance demandée pour les applications envisagées, mais aussi rupture pour les nouveaux risques encourus si cette IA est dans les mains de personnes mal intentionnées », précise l’expert.

Les responsables des systèmes d’information devront choisir entre deux options : soit maintenir cette capacité en interne pour conserver le contrôle sur leurs données, qui sont le carburant essentiel, soit l’acquérir via un service de Cloud, ou peut-être opter pour une combinaison des deux en fonction de l’importance stratégique des données.

« Le second niveau, c’est sur la carrosserie du SI qui est visible des métiers, les applications », évoque le Membre du comité éditorial de Ready For IT. L’introduction de l’IA générative dans ces applications métier va transformer la relation entre la DSI et les départements métiers lors de sa mise en œuvre.

« Ce sera aussi une période de concurrence forte entre éditeurs pour mettre en avant leurs innovations et vouloir remplacer leurs concurrents moins avancés à proposer des fonctionnalités exploitant l’IA », ajoute-t-il. La conclusion de contrats avec ces éditeurs sera un défi, principalement en raison des incertitudes juridiques actuelles entourant l’IA générative.

Dernier niveau, le tableau de bord pour piloter la relation des clients et des salariés avec l’entreprise. On parle depuis plusieurs mois du nouveau visage du CRM et de la Digital Workplace à l’ère de l’IA. Frédéric Charles insiste : dans ce domaine, la DSI ne doit pas oublier ses clients internes et la potentialité de réinventer son support utilisateur.

Adoption de l’IA et habitudes de travail : un travail d’harmonisation

Tout l’enjeu est donc d’harmoniser l’adoption de l’IA avec les façons de travailler des métiers. Pour y arriver, les DSI doivent avoir une vision juste de cette technologie : « c’est avant tout un projet de conduite du changement, donc un projet d’accompagnement des métiers, des utilisateurs internes et des clients externes », souligne le spécialiste.

Adopter un plan cadré pour mener à bien cette transformation est indispensable pour délivrer la performance et les résultats attendus. Frédéric Charles tient toutefois à rappeler que les coûts de l’IA ne doivent pas s’additionner aux coûts du SI et aux coûts environnementaux pour la produire, sans qu’au final on amène plus de bénéfices dans la nouvelle répartition homme-machine que les métiers déploieront avec l’IA.

Pour réussir ce travail d’harmonisation, un accompagnement important doit donc être mené auprès des équipes dédiées. Il est primordial d’aider les métiers à imaginer les cas d’usages de l’IA en évitant les travers des mythes et des craintes. Il convient d’évaluer et tester réellement les bénéfices, ou d’accompagner leur mise en œuvre et les changements qu’ils vont demander.

« C’est aussi, au niveau individuel, d’aider les utilisateurs à en tirer parti eux-mêmes, pour qu’ils puissent mieux voir ensuite les avantages collectifs et l’adopter », conclut le Membre du comité éditorial de Ready For IT.

En somme, la vision technologique avancée des DSI est la clé de voûte pour assurer une intégration logique et alignée sur les besoins des métiers. Rendez-vous au Ready For IT pour obtenir encore plus de recommandations d’experts de la tech. Pour s’inscrire, c’est par ici.

JE M’INSCRIS AU READY FOR IT

À propos du Ready For IT :

L’évènement annuel Ready For IT permet aux décideurs porteurs de projets (DSI, RSSI, CTO, Directeur Innovation…) d’échanger pendant deux jours dédiés avec les meilleurs fournisseurs de solutions pour la transition et la sécurité numériques, dans un cadre privilégié.

Avec des rendez-vous sur-mesure pré-organisés, un programme de contenus inspirant, des retours d’expérience inédits et des moments de networking entre pairs, Ready For IT est l’événement incontournable pour les entreprises engagées dans la transition et la sécurité numériques.