En Inde, les discussions entre Tata, propriétaire de plusieurs compagnies aériennes et logicielles de pointe, et la société taïwanaise Wistron s’intensifient. Le conglomérat indien, devenu récemment le quatrième fabricant de l’iPhone d’Apple, serait sur le point de racheter l’usine indienne du manufacturier de produits électroniques. Face à des difficultés à être rentable, Wistron cherche à abandonner la production d’iPhone sur le Sous-Continent pour se concentrer sur ses activités au Vietnam.

Une activité infructueuse

Selon l’Economic Times, la procédure de vente de l’unité d’assemblage d’iPhone de Wistron, située à Kolar, aurait été enclenchée. Le Taïwanais, premier fabricant d’iPhone en Inde depuis 2017, a décidé de cesser ses opérations sur le territoire indien. Interrogé par le média économique, un cadre du groupe a déclaré que « Wistron n’a jamais réussi à tirer profit des activités d’Apple en Inde ». Il ajoute qu’« elle a essayé de négocier avec Apple pour obtenir des marges plus élevées, mais étant un acteur plus petit que Foxconn et Pegatron au niveau mondial, elle n’a pas eu l’influence nécessaire ».

Au contraire de ses concurrents, Wistron n’a pas réussi à obtenir un contrat pour s’occuper de la gestion des stocks pour le géant américain de la tech, une activité à forte marge. En s’adonnant seulement à l’assemblage final, l’entreprise basée à Taipei ne parvenait pas à tirer suffisamment de bénéfices.

Le choc de la culture d’entreprise

Wistron a du mal à garder des employés. L’usine étant située à plus de 40 kilomètres de Bangalore et dépourvue de logements de fonction, les salariés sont obligés de faire de longs trajets pour se rendre sur leur lieu de travail.

Un employé rapporte également qu’« il y avait de nombreux problèmes de management ». Il explique que la société avait du mal à comprendre la différence de mentalité entre les Indiens et les Chinois, « elle n’en tient pas rigueur, ce qui entraîne un taux d’attrition élevé ». En outre, une autre source indique qu’à la différence des travailleurs chinois, les Indiens cherchent à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et privée, « ils veulent sortir après le travail, prendre des congés pour les fêtes, mais ils ne sont souvent pas autorisés à le faire ».

En 2021, des plaintes à propos de salaires impayés et de conditions de travail mauvaises ont poussé Apple à mettre Wistron sous probation le temps que les litiges soient réglés. La semaine dernière, des cadres supérieurs protestaient en exigeant la parité des salaires avec les jeunes travailleurs contractuels.

En cédant ses opérations à Tata, Wistron va se focaliser sur la production d’iPhone depuis le Vietnam. Une décision logique pour l’un des cadres qui souligne qu’« il n’est pas rentable pour une entreprise manufacturière d’être présente à la fois au Vietnam et en Inde, étant donné que ces deux pays ont conclu un accord de libre-échange ».