En Inde, tous les voyants sont au vert pour Apple. En seulement un an, les ventes indiennes de la marque à la pomme ont dépassé les 6 milliards de dollars. Il s’agit d’un véritable record pour l’entreprise, qui est en passe d’inaugurer son premier magasin physique au sein du Sous-Continent.

L’Inde, nouvel eldorado d’Apple

Les ventes d’Apple, qui étaient de 4,1 milliards de dollars en mars 2022, ont augmenté de 50 % dans le sous-continent en douze mois, a révélé une source anonyme à Bloomberg. Un chiffre significatif qui reflète les nombreux efforts de l’entreprise pour conquérir le marché indien et ce, malgré les difficultés. Le coût élevé des appareils de la marque reste un obstacle. Il empêche une grande partie de la population de se procurer ses produits, préférant se fournir auprès de marques locales moins onéreuses. Les fabricants chinois et sud-coréens sont aussi privilégiés.

Si nous nous penchons sur le marché du smartphone, sur 700 millions d’utilisateurs indiens, seulement 4 % détiennent un iPhone. Pour autant, Apple parvient à séduire la population : l’année dernière, elle était en tête sur le marché des appareils de plus de 365 dollars, rapporte l’institut de recherche Counterpoint.

L’ouverture imminente de son premier point de vente physique à Mumbai devrait accélérer cette dynamique. Dans cet espace, les clients pourront se procurer et découvrir ses produits et ses services, mais également profiter d’un service nommé “Today at Apple”. L’objectif est d’apprendre aux consommateurs indiens à exploiter le plein potentiel des appareils de la marque. Cette première boutique physique devrait stimuler davantage les ventes d’Apple. Une deuxième ouvrira ses portes dans quelques jours à Delhi.

En parallèle, l’entreprise regarde aussi vers “la plus grande démocratie du monde” pour produire ses prochains appareils. Depuis plusieurs mois, elle cherche à se détacher de la Chine en raison de sa politique anti-Covid sévère, qui a perturbé ses chaînes de production et d’approvisionnement. La guerre technologique qui oppose Pékin à Washington pousse aussi l’entreprise à quitter l’Empire du Milieu. Fin 2022, les États-Unis ont infligé de nouvelles sanctions aux entreprises chinoises.

Dans un tel contexte, Apple cherche à réduire sa dépendance à la Chine pour la fabrication de ses appareils. L’année dernière, elle a accéléré la conception d’iPhone en Inde. Elle souhaite même y transférer 25 % de sa production d’ici à 2025. Pour l’heure, près de 7 % des terminaux mobiles de la marque sont fabriqués au sein du pays.