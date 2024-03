Le PDG d’Apple s’est rendu à Shanghai pour une visite très scrutée, alors que les ventes de l’iPhone dégringolent en Empire du Milieu. Au programme, rencontres de haut rang et inauguration d’un nouvel Apple Store. Regagner du terrain sur un marché crucial C’est une visite cruciale pour Tim Cook. Sur ...

Le PDG d’Apple s’est rendu à Shanghai pour une visite très scrutée, alors que les ventes de l’iPhone dégringolent en Empire du Milieu. Au programme, rencontres de haut rang et inauguration d’un nouvel Apple Store.

Regagner du terrain sur un marché crucial

C’est une visite cruciale pour Tim Cook. Sur les six premières semaines de 2024, les ventes de l’iPhone ont chuté de 24 % en Chine. L’immense succès de Huawei, ainsi que la politique consistant à pousser les fonctionnaires vers des appareils domestiques, affectent directement la marque à la pomme dans un marché essentiel. Le pays représente 20 % des ventes totales d’Apple, constituant son troisième marché derrière l’Amérique du Nord et l’Europe.

Pour donner le ton, la société a annoncé, la semaine dernière, qu’elle allait moderniser son centre de recherche de Shanghai, en plus de l’ouverture d’un laboratoire à Shenzhen. Elle y travaillera sur la recherche et les essais pour ses gammes de produits iPhone, iPad et Vision Pro, tout en approfondissant la coopération avec les fournisseurs chinois.

En opération séduction, Tim Cook a multiplié les rencontres, notamment avec le directeur du constructeur de voitures électriques BYD et des cadres de Lens Technology et Changying Precision Technology, fournisseurs privilégiés du géant américain. Le dirigeant a multiplié les publications sur Weibo, l’équivalent de X en Chine, en partageant plusieurs photographies de sa visite.

« Il n’y a pas de chaîne d’approvisionnement dans le monde qui soit plus cruciale pour nous que la Chine », a-t-il indiqué dans une interview accordée au China Daily, ajoutant que les investissements d’Apple dans le pays n’avaient cessé d’augmenter au cours des 30 dernières années.

Un nouvel Apple Store à Shanghai

Selon un média détenu par l’État et repris par le Financial Times, le PDG a également fait l’éloge du « haut niveau de modernisation des usines chinoises, avec des capacités de fabrication très avancées et des travailleurs bien formés ». Dans la même veine, Cook aurait expliqué aux médias chinois qu’Apple aurait besoin de l’aide du pays pour rendre tous ses produits neutres en carbone d’ici à 2030.

Autre étape importante de son périple, l’inauguration du 8e Apple Store de Shanghai, situé à proximité du célèbre temple de Jing’an. Apple n’a d’ailleurs pas manqué de partager plusieurs images de l’événement sur son site Internet.

Cette visite survient à un moment charnière pour Apple, dont l’actualité est particulièrement mouvementée. Remise en cause par ses investisseurs en raison de son retard dans l’intelligence artificielle générative, elle est ciblée par une vaste plainte du département de la Justice pour abus de position dominante. En clôture ce jeudi 21 mars, le cours de son action avait chuté de 4 %.