Huawei est définitivement en train de renaître de ses cendres dans son pays natal. La sortie de son nouveau smartphone haut de gamme, le Mate 60, est couronnée de succès ...

Huawei est définitivement en train de renaître de ses cendres dans son pays natal. La sortie de son nouveau smartphone haut de gamme, le Mate 60, est couronnée de succès en Empire du Milieu.

Une sortie surprise couronnée de succès

S’il fut un temps où le géant chinois se positionnait en haut du classement des marques de smartphones les plus populaires au monde, cet élan a été balayé d’un revers par les sanctions imposées par l’administration Trump en 2020. Ne pouvant se procurer du matériel électronique de la part d’entreprises américaines ou même des alliés des États-Unis, Huawei a perdu sa licence Google, et ne peut donc plus faire tourner ses smartphones sous Android.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les résultats financiers de l’entreprise ont grandement pâti de cette mesure, tout comme ses ventes de smartphones. Elle a depuis décidé de se concentrer sur le marché chinois, mais a également peiné à y maintenir sa place de leader pendant longtemps. La tendance semble néanmoins s’inverser. La semaine dernière, Huawei a lancé, dans la surprise générale, ses appareils Mate 60 et 60 Pro.

L’engouement a été tel que le Mate 60 Pro était en rupture de stock dans les magasins officiels de Huawei sur JD.com et Taobao dès ce lundi. La plateforme d’e-commerce de Huawei, Vmall, a quant à elle dû proposer un nouveau lot après avoir épuisé les précédents. Huawei devrait vendre pas moins de 7 millions d’unités de la série Mate 60, sauf en cas de problèmes d’approvisionnement, selon Ivan Lam, analyste pour Counterpoint Research.

Une preuve des efforts récompensés de la Chine dans le secteur des puces

L’appareil est équipé du processeur interne Kirin 9000S, connu pour prendre en charge la connectivité 5G et les appels par satellite. Afin d’obtenir le matériel nécessaire à la création de cette puce, Huawei aurait eu recours à un réseau secret lui permettant de contourner les sanctions américaines et impliquant SMIC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs en Chine. En effet, le Kirin 6000S est le premier à utiliser la technologie 7 nanomètres la plus avancée de la société. Cela suggère que le gouvernement chinois progresse dans ses tentatives de construire un écosystème national de puces.

Le succès du Mate 60 témoigne de la reconversion réussie de Huawei. Comme l’explique le South China Morning Post, certains consommateurs chinois considèrent l’appareil comme un symbole de fierté nationale et la preuve que le pays peut contourner les sanctions américaines visant les champions technologiques de l’Empire du Milieu. Le mois dernier déjà, une étude estimait que la part de Huawei sur le marché national des smartphones avait augmenté de 76,1 % au second trimestre.

Reste à voir quel sera l’impact de cette nouvelle tendance sur Apple. La marque à la pomme, qui s’apprête à présenter l’iPhone 15, est de plus en plus populaire en Chine et mise grandement sur ce marché. Le Mate 60 est un concurrent direct de l’iPhone dans le segment des smartphones haut de gamme.