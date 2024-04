Huawei est définitivement parvenue à surpasser les sanctions américaines. Le géant chinois a enregistré une importante croissance trimestrielle en s’appuyant sur les performances de son nouveau smartphone, ainsi que sur la montée en puissance de sa division cloud. Huawei stimulée par le smartphone et le cloud Au cours du dernier ...

Huawei est définitivement parvenue à surpasser les sanctions américaines. Le géant chinois a enregistré une importante croissance trimestrielle en s’appuyant sur les performances de son nouveau smartphone, ainsi que sur la montée en puissance de sa division cloud.

Huawei stimulée par le smartphone et le cloud

Au cours du dernier trimestre de 2023, le bénéfice net de Huawei a augmenté d’environ 1,9 milliard de dollars, soit une augmentation de plus de 65 % en glissement annuel, rapporte Bloomberg. Son unité d’électronique grand public, qui comprend notamment le smartphone, a vu sa croissance croître de 17,3 % en 2023.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La société réalise ainsi sa plus importante croissance depuis 2019, lorsque son activité a été lourdement secouée par des sanctions infligées par Washington. Celles-ci l’ont non seulement empêché de garder sa licence Android, mais également de s’approvisionner auprès des géants américains pour s’équiper de puces de haut rang.

L’année dernière, la sortie de son premier smartphone 5G en Chine, le Mate 60, a totalement redistribué les cartes. Huawei a su contrecarrer les sanctions en s’équipant d’une puce 5G, venant directement concurrencer Apple qui avait gagné du terrain dans le pays. Une situation qui affecte la marque à la pomme, dont les ventes d’iPhone ont lourdement chuté.

Huawei a aussi pu compter sur son activité cloud pour se revigorer. Les profits de Huawei Cloud ont augmenté de près de 22 % au cours de l’année dernière, lui permettant de rivaliser avec Tencent ou Alibaba. Ses puces sont en outre exploitées dans les systèmes des développeurs chinois d’intelligence artificielle (IA).

« Nous avons traversé beaucoup d’épreuves ces dernières années. Mais nous avons réussi à nous développer en relevant les défis les uns après les autres », s’est félicité Ken Hu, président tournant de l’entreprise. Lors d’un événement de lancement l’année dernière, Meng Wanzhou, directrice financière et fille du fondateur de l’entreprise, Ren Zhengfei, annonçait que Huawei n’était plus en crise.

Un soutien majeur de l’industrie chinoise

L’automobile s’impose également comme un domaine dans lequel Huawei gagne du terrain. Son activité dédiée a connu une croissance de 128 % en 2023. En plus de livrer des composants aux acteurs de l’industrie, l’entreprise commercialise ses véhicules électriques Aito.

Huawei s’impose désormais comme un symbole de la détermination de la Chine à outrepasser les restrictions américaines. Elle construit actuellement un réseau d’usines de fabrication de puces pour soutenir ses ambitions à long terme dans des domaines tels que les véhicules électriques et l’intelligence artificielle. De même, la firme de Shenzhen est un acteur majeur dans le soutien de l’industrie chinoise.

Il y a quelques jours, Ren Zhengfei rencontrait des cadres supérieurs de PetroChina, plus gros groupe pétrolier du pays. Ils ont notamment discuté de « l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, de la transformation numérique et du développement intelligent, ainsi que de l’innovation scientifique et technologique ».

Prédire les futurs résultats de Huawei demeure chose ardue. Washington envisage toute une série de mesures supplémentaires à l’encontre de la société, en riposte à l’intégration d’une puce de 7 nanomètres dans son nouveau smartphone.