La puce avancée du Mate 60 Pro, le smartphone de Huawei qui a hérissé Washington, a été fabriquée en partie grâce à des entreprises américaines. Si cela n’est pas si étonnant avec l’extrême complexité de l’écosystème des semi-conducteurs, cette révélation de Bloomberg risque de ne pas faire que des heureux.

Au tour des Américains d’être épinglé pour leurs liens avec Huawei

Les États-Unis, pour entraver les progrès technologiques chinois, ont décidé depuis octobre 2022 de concentrer leurs efforts sur la base de l’électronique, les puces. L’objectif, plus ou moins clairement admis, était d’empêcher les entreprises chinoises de produire des puces de moins de 14 nanomètres. En dessous de ce processus de fabrication, les composants sont considérés avancés.

Huawei et son fabricant, la Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), sont parvenus à produire une puce de 7 nm pour le Mate 60 Pro. Ce n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais cela reste une performance technologique et au-delà du seuil voulu par Washington.

Pour parvenir à ce résultat, Huawei et SMIC, ont profité de technologies occidentales. Bloomberg – qui avait révélé à l’automne 2023 que les puces ont été fabriquées sur des machines de l’Européen ASML – dévoile aujourd’hui que les Américains Applied Materials et Lam Research Corp ont aussi mis une pierre à l’édifice.

L’influent lobby de l’industrie des semi-conducteurs aux États-Unis, la Semiconductor Industry Association (SIA) estimait en 2016 qu’une grande entreprise américaine du secteur pouvait compter jusqu’à 16 000 fournisseurs. La donnée est certes un peu datée, mais l’écosystème est toujours le plus exigeant qui soit en recherche et développement, en outils et composants technologiques.

Dès lors, il n’est pas surprenant que des piliers du milieu comme ASML ou Applied Materials aient certains de leurs technologies utilisées par SMIC et Huawei. Cela tranche cependant avec le discours de fermeté de Washington. Les deux entreprises sont sur la liste noire du département du Commerce, l’Entity List depuis 2020.

Il y a aussi matière à positiver pour les États-Unis

La présence sur cette liste induit que les entreprises américaines doivent obtenir une licence de l’administration pour pouvoir vendre leurs produits. Régulièrement le Congrès, et notamment le Parti républicains, juge que Huawei et SMIC arrivent encore trop facilement à se fournir chez des entreprises américaines.

La sortie du Mate 60 Pro a incité Gina Raimondo, secrétaire au Commerce à promettre des mesures sur cette question. Par ailleurs, la diplomatie américaine travaille activement pour convaincre ses partenaires européens et asiatiques à suivre la même politique de fermeté sur les exports vers la Chine. Des négociations auraient notamment lieu pour que le néerlandais ASML cesse d’entretenir certaines machines vendues à SMIC. Il s’agit d’appareils dont La Haye à interdit récemment l’export sous la pression, déjà, des États-Unis.

Il y a toutefois un bon côté de la médaille pour les États-Unis : la Chine, et ses entreprises parmi les plus avancés sont encore loin de l’autosuffisance dans les semi-conducteurs. C’est le chemin emprunté contraint et forcé par Pékin à grand renfort de subventions. Il reste long et tortueux.