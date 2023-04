Apple a enregistré récemment 6 milliards de dollars de ventes en Inde sur l’année fiscale 2022-2023, soit 50 % de plus que l’année fiscale précédente. Son PDG Tim Cook fait l’honneur de sa présence pour l’inauguration du tout premier Apple Store indien à Bombay.

La présence symbolique de Tim Cook en Inde

Sous des tonnerres d’applaudissements et dans une ambiance festive, Tim Cook offrant un grand sourire, ouvre les portes vitrées de « l’Apple BKC » en plein centre-ville de Bombay et salue la foule en délire. Une scène d’inauguration familière avec des vendeurs euphoriques, cette fois vêtus de vert, et pléthore de clients excités.

« L’énergie, la créativité et la passion à Bombay sont incroyables. Nous sommes tellement excités d’ouvrir Apple BKC, notre premier magasin en Inde » a-t-il tweeté quelques heures dans la foulée de l’ouverture, accompagné de la vice-présidente de la marque Deirdre O’Brien.

Alors que 524 magasins le précèdent, l’Apple BKC a un sens tout particulier aux yeux de son propriétaire Tim Cook, qui ouvrira le deuxième Apple Store indien ce jeudi dans la capitale. La rencontre prévue avec le Premier Ministre indien Narendra Modi et Rajeev Chandrasekhar, ministre d’État chargé des technologies de l’information en dit long : Tim Cook souhaite faire de l’Inde une « priorité majeure », aussi bien en tant que marché de consommation que base de fabrication.

L’Inde un potentiel marché clé pour Apple ?

Après la politique zéro-covid mise en place par Pékin, ralentissant les activités de la marque, se sont ajoutées les tensions sino-américaines autour de la question de Taïwan et la hausse des salaires chinois. De nombreux facteurs qui, comme pour Apple, ont fait fuir les industriels et les géants de l’électronique. Ils sont à l’initiative de la stratégie « Chine plus un » dont l’objectif est de diversifier les activités de fabrication dans d’autres pays avec l’Inde en première ligne.

Si le contexte géopolitique et économique actuel a changé le cap de la stratégie de production de l’entreprise, la Chine reste son partenaire historique avec notamment « l’iPhone City ». Il s’agit de l’immense site industriel appartenant à Foxconn, basé à Zhengzhou, qui fabrique 70 % des téléphones Apple vendus dans le monde.

L’Inde est toutefois l’option privilégiée par l’américain pour se défaire de sa dépendance envers la Chine et diversifier ses sous-traitants. Apple a fait passer sa production d’iPhone en Inde de 1 % en 2021 à 7 % en 2022. Les analystes de JP Morgan estiment que 25 % de la production totale d’Apple pourrait être fabriquée hors de la Chine d’ici 2025, contre seulement 5 % actuellement. Une occasion, au passage, d’augmenter sa part de marché dans le pays. Elle s’élève actuellement à 3 %, loin derrière ses concurrents Samsung, Xiaomi et Vivo.

Quand bien même Tim Cook délivre un message fort par sa présence en Inde, ce dernier a aussi rendu visite à un Apple Store au centre de Pékin le mois dernier. Il vantait alors une relation « symbiotique » avec la Chine.