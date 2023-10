Apple produit de plus en plus depuis l’Inde et visiblement, cela crée un sentiment de contrariété en Chine. Sur les réseaux sociaux de l’Empire du Milieu, de nombreux utilisateurs critiquent les iPhone fabriqués dans le pays sud-asiatique. Une tendance qui cristallise les relations tendues qu’entretiennent les deux pays.

Fake news à foison

L’iPhone 15 est la première génération du smartphone d’Apple à être lancée avec des unités fabriquées en Inde et en Chine. Depuis de longs mois, la marque à la pomme diversifie sa chaîne d’approvisionnement et encourage ses fournisseurs à investir en Inde. En plus des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, l’entreprise tire également les leçons de sa dépendance considérable à la force manufacturière du pays. Son activité a particulièrement été mise à mal en 2022, pendant que Pékin exerçait la stricte politique du zéro-Covid.

Depuis que le nouveau modèle d’iPhone est sorti, les réseaux sociaux chinois sont envahis par des commentaires critiques et de fausses informations le concernant. De nombreux utilisateurs de Weibo, l’équivalent de Twitter, prétendent que les iPhone fabriqués en Inde sont rejetés en Europe en raison de leur piètre qualité. Des unités chinoises seraient même envoyées en remplacement.

Cette défiance provient du fait que la Chine conçoit la majorité des iPhone dans le monde depuis plus d’une décennie, impliquant aujourd’hui plus d’un million de travailleurs chinois dans le processus de production. Il s’agit d’une fierté dans le pays, mais ses habitants se rendent visiblement compte que le changement de politique d’Apple risque de les affecter à long terme.

Des relations sino-indiennes tumultueuses

Il convient de souligner que les relations entre la Chine et l’Inde sont actuellement tendues. Le gouvernement indien a infligé de lourdes amendes aux constructeurs Oppo et Xiaomi, tandis que plus de 200 applications chinoises, dont TikTok, ont été interdites en Inde en 2020.

Pour l’heure, la majeure partie de la production des appareils d’Apple a encore lieu en Chine. Si la firme de Cupertino affiche son intention de moins dépendre de l’Empire du Milieu, elle ne souhaite pas le quitter entièrement pour autant. Plus tôt cette année, le PDG d’Apple, Tim Cook, a qualifié la relation de son entreprise avec la Chine de « symbiotique ».

Selon Bloomberg, il faudrait environ huit ans pour que 10 % seulement de la capacité d’Apple quitte la Chine.