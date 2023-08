L’un des principaux fournisseurs d’Apple, la société taïwanaise Foxconn, a prévu d’investir au moins 1 milliard de dollars dans la construction de plusieurs usines de composants en Inde. L’entreprise s’installe ...

L’un des principaux fournisseurs d’Apple, la société taïwanaise Foxconn, a prévu d’investir au moins 1 milliard de dollars dans la construction de plusieurs usines de composants en Inde. L’entreprise s’installe progressivement dans le pays pour éviter que les restrictions américaines envers la Chine n’aient un impact sur son chiffre d’affaires.

Plusieurs usines de composants pour Apple devraient voir le jour en Inde

Selon les informations de Bloomberg, Foxconn souhaite construire deux usines de composants dans la région du Karnataka. L’une d’entre elles sera utilisée pour produire des pièces desstinées aux produits d’Apple, notamment pour ses iPhone. La société taïwanaise devrait dépenser 500 millions de dollars pour l’installation de ces deux complexes.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Parallèlement, le groupe souhaite s’implanter non loin de l’aéroport de Bangalore, la capitale du Karnataka. Une installation d’un coût total de 700 millions de dollars sera construite sur un site de 30 000 mètres carrés. Cette usine serait susceptible d’assembler des iPhone et devrait être à l’origine de 100 000 emplois supplémentaires.

Enfin, Foxconn va investir un peu moins de 200 millions de dollars dans la construction d’une nouvelle usine de fabrication de composants électroniques dans le Tamil Nadu, non loin de la capitale de la région, Madras. Le ministre de l’industrie local a salué l’arrivée de Foxconn affirmant que sa nouvelle installation était « très importante pour la région ». 6 000 emplois devraient être créés afin de construire et de faire tourner cette nouvelle fabrique.

Foxconn investira moins que prévu

Ces derniers mois, le gouvernement indien a lancé sa nouvelle stratégie consistant à faire du pays un El Dorado pour les semi-conducteurs et fabricants de composants électroniques. Pour y parvenir, il a promis de financer 50 % des coûts des projets des entreprises souhaitant s’implanter sur son territoire. Si l’offre semble alléchante, elle peine à attirer les candidats.

Foxconn avait initialement prévu d’investir dans la construction d’une usine de semi-conducteurs et d’écrans à 20 milliards de dollars, dans l’état du Gujarat. Finalement, le principal partenaire d’Apple a décidé de retirer son projet, rebuté par des retards autour de l’obtention des subventions financiers promis par New Dehli.

Malgré tout, Foxconn continue d’investir dans le pays, mais plus modestement. Souhaitant éviter les vols technologiques, Taïwan avait renforcé ses mesures et son cadre législatif sur la question. Foxconn risquait même une amende pour un investissement non autorisé par la loi en Chine. L’entreprise doit composer avec un contexte géopolitique particulier, marqué par les restrictions de l’Administration Biden envers l’Empire du Milieu, et la guerre en Ukraine ayant fait flamber les prix.