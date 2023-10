Lors de la conférence annuelle de Foxconn à Taipei, l’entreprise a annoncé un partenariat de grande ampleur avec Nvidia. Les deux sociétés vont élaborer des « usines d’intelligence artificielle », ...

Lors de la conférence annuelle de Foxconn à Taipei, l’entreprise a annoncé un partenariat de grande ampleur avec Nvidia. Les deux sociétés vont élaborer des « usines d’intelligence artificielle », un nouveau type de centre de données visant à accélérer le développement des véhicules autonomes, des robots industriels et des modèles de langage.

La « production d’intelligence »

« Un nouveau type de fabrication a vu le jour : la production d’intelligence », s’est enthousiasmé Jensen Huang, PDG de Nvidia, lorsqu’il a rejoint sur scène le patron de Foxconn, Liu Young-way. Ces usines d’un nouveau genre exploiteront les puces et les logiciels Nvidia pour traiter, affiner et transformer d’énormes quantités de données en modèles et informations d’IA de grande valeur. La firme domine actuellement le marché des processeurs d’IA, ce qui lui a permis de multiplier ses profits en quelques mois seulement.

Ces nouveaux centres pourront recevoir et traiter en permanence les données des véhicules électriques autonomes afin de les rendre plus intelligents. « Cette voiture va bien sûr vivre des expériences de vie et collecter davantage de données. Ces données seront transmises à l’usine d’IA. Elle améliorera le logiciel et mettra à jour l’ensemble de la flotte. À l’avenir, toutes les entreprises, tous les secteurs d’activité auront des usines d’IA », a détaillé Huang.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat annoncé par les deux sociétés en janvier dernier, visant à élaborer une plateforme de conduite autonome basée sur la puce DRIVE Orin de Nvidia. Foxconn « tente de se convertir d’une société de services de fabrication à une entreprise de solutions de plateforme », a précisé Liu Young-way, citant les villes intelligentes et la fabrication intelligente comme autres applications pour les usines d’IA.

Le moment opportun pour Foxconn comme pour Nvidia

Principalement connu pour assembler les iPhone d’Apple, le groupe taïwanais a l’ambition de diversifier ses activités, alors que la marque à la pomme se tourne davantage vers des fournisseurs chinois comme Luxshare. Il souhaite bénéficier de sources de revenus supplémentaires en passant de la fabrication de produits électroniques à la construction de l’infrastructure informatique qui alimente les technologies autonomes.

Ses ambitions dans le secteur automobile sont colossales. D’ici à 2025, Foxconn vise 5 % du marché mondial des véhicules électriques afin d’engranger l’équivalent de 33 milliards de dollars de recettes. L’entreprise envisage, à long terme, de fabriquer près de la moitié des véhicules électriques dans le monde. Il lui reste cependant du chemin à parcourir, puisqu’elle n’en est actuellement qu’à la phase de pourparlers avec 14 clients potentiels.

Ce rapprochement intervient également à un moment crucial pour Nvidia. Les États-Unis viennent de renforcer leurs restrictions sur les exportations de puces d’IA vers la Chine. Cette décision pourrait affecter l’entreprise, qui développe des processeurs moins sophistiqués pour le marché chinois.