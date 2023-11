Foxconn, principal assembleur des iPhone d’Apple, vient d’envoyer des prototypes de satellites en orbite pour la première fois. Cet événement marque un tournant majeur pour la société, qui s’efforce de ...

Foxconn, principal assembleur des iPhone d’Apple, vient d’envoyer des prototypes de satellites en orbite pour la première fois. Cet événement marque un tournant majeur pour la société, qui s’efforce de diversifier ses activités.

Tirer parti de l’effervescence du secteur spatial

Alors que les marchés du smartphone et du PC continuent leur dégringolade, Foxconn souhaite explorer de nouvelles opportunités, d’autant plus que son principal client se rapproche aussi de la concurrence. La hausse de la demande dans le secteur spatial est directement ciblée par le géant taïwanais, alors que de plus en plus d’entités souhaitent déployer des constellations de satellites pour bénéficier d’une couverture Internet haut débit.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ses deux premiers prototypes, lancés par une fusée Falcon 9 de SpaceX, ont été développés en collaboration avec l’université centrale nationale de Taïwan. Ils pèsent environ 9 kilogrammes chacun et transportent des caméras, des appareils de communication et d’autres équipements. Ils sont conçus pour orbiter autour de la Terre toutes les 96 minutes à une altitude de 520 kilomètres.

Ces engins sont « destinés à montrer que nous serons prêts à répondre à l’augmentation de la demande de composants clés, de sous-systèmes et de tests d’intégration d’assemblage, ce qui permettra d’augmenter la circulation et l’innovation dans la nouvelle industrie spatiale », a indiqué Jesse Chao Sr, directeur des politiques B5G et d’entreprise chez Foxconn.

De cette manière, le groupe entend notamment s’attirer les faveurs du gouvernement taïwanais, qui élabore actuellement un plan pour lancer son premier satellite de communication en orbite basse. Le pays a en effet choisi une stratégie visant à développer des alternatives spatiales aux câbles sous-marins qui assurent la plupart de ses connexions Internet.

Foxconn diversifie ses activités

Foxconn veut tirer parti de son vaste réseau de fabrication pour proposer des technologies de ville intelligente ainsi qu’une infrastructure de communication avancée qui va au-delà des capacités actuelles de la 5G. Dans le cadre de cette initiative, la firme a également conclu un partenariat stratégique avec Microsoft sur un système satellitaire mondial en orbite basse.

Depuis son arrivée en tant que président de l’entreprise en 2019, Young Liu contemple les marchés des véhicules électriques, de la santé numérique et de la robotique, ainsi que de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Dans cette optique, Foxconn a récemment dévoilé un vaste partenariat avec Nvidia visant à développer des « usines d’intelligence artificielle ».