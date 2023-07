Une relation de plus en plus étroite entre le fournisseur chinois Luxshare et Apple. Cuppertino profite des ambitions de son fournisseur pour continuer l’ouverture de sa chaîne de production en ...

Une relation de plus en plus étroite entre le fournisseur chinois Luxshare et Apple. Cuppertino profite des ambitions de son fournisseur pour continuer l’ouverture de sa chaîne de production en dehors de la Chine. Le casque de réalité mixte Vision Pro sera donc confié à Luxshare.

Luxshare avait déjà des envies d’ailleurs avant Apple

Foxconn n’a plus la cote. Il produit pourtant 70 % des iPhone, mais se retrouve dépassé par son rival et homologue Luxshare pour d’autres produits, plus complexes à assembler. Créée par Grace Wang et son frère Laishen Wang, La dirigeante a été l’une des premières employées de Foxconn à Shenzhen en 1988. Elle fondera Luxshare 10 ans plus tard.

En 1999, Luxshare était une PME de sous-traitance de connecteurs. Après de multiples contrats avec des filiales d’Apple pour fabriquer des câbles informatiques, l’entreprise chinoise est finalement introduite en Bourse en 2010 à Shenzhen. L’année suivante, elle signe son premier contrat avec Apple. Depuis, la société a vu ses revenus passer de 350 millions de dollars en 2011 à 30 milliards de dollars l’année dernière.

Ces performances restent encore bien éloignées de celles de Foxconn. En 2022, le géant taiwainais a enregistré plus de 210 milliards de dollars de chiffre d’affaires, pour un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars.

Cette progression est, notamment, due à une confiance de plus en plus marquée de la part d’Apple. Luxshare qui produisait initialement des connecteurs simples pour les MacBook et les smartphones a ensuite commencé à produire des AirPods, des Apple Watch et puis des iPhone. L’année dernière, Apple représentait plus de 70 % des revenus de Luxshare, contre moins de 50 % chez Foxconn.

Depuis quelques années, Apple ne cache pas son désir de moins produire en Chine et d’être moins dépendante de son plus gros site d’assemblage d’iPhone, situé à Zhengzhou. Comptant 300 000 salariés, la manufacture produit plus de 200 millions de smartphones par an.

Avant même les envies d’ailleurs d’Apple, Luxshare prévoyait déjà d’installer des sites en dehors de la Chine. En Inde, la société a établi un bureau en 2019 et a racheté deux usines qui appartenaient à Nokia et Motorola. Elle serait également en discussion pour obtenir un permis de construire pour une nouvelle usine avec un partenaire local.

Les relations tendues entre la Chine et l’Inde limiteraient cependant le développement de Luxshare dans le pays. En février dernier, la fondatrice de l’entreprise a déclaré que la chaîne de production en Inde n’était pas assez mature. Alors l’entreprise a décidé de se tourner vers le Vietnam qui possède de meilleures infrastructures.

En 2016, Luxshare a construit plusieurs usines dans le pays d’Asie du Sud-Est. Depuis quelques mois, elle a commencé à y migrer une partie de sa production pour Apple. En avril, la direction de l’entreprise a déclaré que les employés vietnamiens travaillaient sur la fabrication de Airpods et d’Apple Watch. L’assemblage des nouveaux produits comme le Vision Pro et l’iPhone resteraient, pour le moment, en Chine. Luxshare devrait d’ailleurs produire les deux gammes d’iPhone 15 dès le mois d’août. Un changement qui en dit long, quand on sait qu’historiquement Foxconn a toujours produit les téléphones portables haut de gamme de la Pomme.