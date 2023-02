Apple a choisi Luxshare pour l'aider à développer des appareils de réalité augmentée. C'est la première fois que le fabricant de l'iPhone fait appel à un fournisseur chinois pour un produit de première génération, selon le média Nikkei Asia.

De nombreux fournisseurs impliqués

Cette année est d’une importance capitale pour Apple, puisqu’elle va entrer dans un nouveau marché. Elle devrait, lors de la WWDC au mois de juin, présenter son nouveau casque de réalité mixte (mélangeant les technologies de réalité augmentée et virtuelle). Ce premier produit, qui devrait être réservé à un public de niche de part son prix très élevé (environ 3 000 dollars), sera suivi par de nombreux autres, Apple ayant établi une stratégie sur le long terme avec cette technologie.

Cela signifie que la marque à la pomme a besoin de fournisseurs. Elle a choisi de faire à nouveau confiance à Luxshare, qui travaille déjà sur la production de l’iPhone, de l’Apple Watch et des AirPods. La firme chinoise vient remplacer la taïwanaise Pegatron, qui s’est retirée du projet progressivement pour se concentrer sur l'automobile et les serveurs

Toujours d’après Nikkei Asia, Foxconn, fournisseur numéro 1 d’Apple, travaille au développement parallèle d'un dispositif de réalité augmentée de deuxième génération, qui sera moins cher et devrait venir concurrencer le nouveau casque de réalité mixte de Meta. Foxconn se concentrera sur l'automatisation de la production de masse et l'amélioration des performances de production, dans le but d'aider Apple à réduire ses coûts.

Par ailleurs, deux autres fabricants privilégiés d’Apple, Sony et TSMC, ont été choisis pour développer des écrans OLED miniatures pour les casques de la marque à la pomme. Une partie du développement de ces écrans a d’ailleurs eu lieu sur le campus secret d'Apple dans le nord de Taïwan.

Une relation qui devient plus étroite entre Luxshare et Apple

Chiu Shih-fang, un analyste de la chaîne d'approvisionnement technologique à l'Institut de recherche économique de Taïwan, assure que le choix de Luxshare ne signifie pas qu’Apple va mettre de côté ses fournisseurs taïwanais. Ils reflètent plutôt les ambitions de la société chinoise de devenir un acteur essentiel de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Le fait que la firme de Cupertino lui fasse confiance signale une relation désormais plus étroite entre les deux entités, alors même que les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre commerciale tenace et qui perdure.

Reste désormais à voir si le casque qu’Apple présentera ce mois de juin suscitera l’intérêt du public pour ses futurs produits de réalité augmentée et mixte. Il devrait inclure des écrans doubles 4K et une large gamme de caméras qui permettent un suivi avancé et une saisie sans contrôleur. La batterie devra être portée dans un pack externe, et le casque sera doté de la surpuissante puce M2, fabriquée en interne par l’entreprise.