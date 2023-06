Alors que la course à l’intelligence artificielle générative fait rage, les États-Unis ne sont pas les seuls à s’être lancé dans cette aventure. C’est également le cas de la France ...

Alors que la course à l’intelligence artificielle générative fait rage, les États-Unis ne sont pas les seuls à s’être lancé dans cette aventure. C’est également le cas de la France avec la start-up Mistral AI qui vient de boucler un tour de table en pré-seed de 105 millions d’euros.

Une levée de fonds record pour la start-up Mistral AI fondée il y a un mois

Plusieurs investisseurs ont participé à cette levée de fonds. C’est le cas de Xavier Niel, président d’Iliad, Rodolphe Saadé, le dirigeant de CMA CGM, ou encore Eric Schmidt, l’ancien président exécutif d’Alphabet, la maison mère de Google. En parallèle, des fonds d’investissement se sont joints à eux, à l’instar du family office Motier Ventures, JCDecaux Holding, du britannique LocalGlobe et de l’allemand La Famiglia.

« En rencontrant Arthur, Guillaume et Timothée, nous avons rencontré un trio de chercheurs chevronnés, mais surtout des entrepreneurs avec un socle commun de valeurs définissant une vision forte, celle d’un projet européen, open source et ayant l’ambition de devenir un acteur majeur de l’intelligence artificielle générative sur la scène internationale », a déclaré Antoine Moyroud, Partner de Lightspeed Venture Partners, un des fonds d’investissement ayant participé au tour de table.

Pour un tour d’amorçage, la jeune pousse française a levé un montant record pour une entité de la French Tech. De ce fait, elle est désormais valorisée à 240 millions d’euros. La prouesse est à relever puisque la start-up a été fondée il y a tout juste un mois par Thimothée Lacroix (ex Meta), Guillaume Lample (ex Meta, à l’origine du modèle de langage LLaMA) et Arthur Mensch (ex DeepMind, la division IA de Google).

Une IA générative dédiée aux entreprises disponible dès le premier trimestre 2024

Les fonds levés devraient permettre aux trois collaborateurs de financer des infrastructures ayant les capacités de calcul nécessaires afin de développer leur IA générative. Ils vont également utiliser ce financement pour recruter des profils très expérimentés, capables de mettre au point des modèles de langage performants. Ces outils seront « à destination des entreprises en les dotant des outils pour les intégrer facilement et prudemment dans des logiciels innovants ».

« Au cours des prochains mois, nous concentrerons toute notre énergie et notre passion pour honorer la confiance que nous témoignent nos investisseurs et être prêts à lancer notre plateforme et nos premiers modèles ouverts début 2024 », a conclu Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, dans un communiqué.

À l’occasion de la septième édition de VivaTech se déroulant du 14 au 17 juin 2023, un évènement couvert par Siècle Digital, le Président de la République, Emmanuel Macron, devrait présenter son plan pour soutenir l’intelligence artificielle française. La start-up Mistral AI sera présente sur scène aux côtés du président français.