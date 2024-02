Capgemini a annoncé jeudi, la signature d’un partenariat avec la pépite française de l’intelligence artificielle (IA) générative, Mistral AI. L’entreprise de services du numérique (ESN) proposera les outils développés par la start-up à ses clients, et les accompagnera pour les utiliser à bon escient dans le cadre de leur transformation ...

Capgemini a annoncé jeudi, la signature d’un partenariat avec la pépite française de l’intelligence artificielle (IA) générative, Mistral AI. L’entreprise de services du numérique (ESN) proposera les outils développés par la start-up à ses clients, et les accompagnera pour les utiliser à bon escient dans le cadre de leur transformation numérique.

Après Google Cloud, Mistral AI fait confiance à une entreprise française

Comme l’a souligné Arthur Mensch, cofondateur et PDG de Mistral AI, « notre partenariat avec Capgemini permet aux entreprises innovantes, quelle que soit leur taille, de personnaliser nos modèles d’IA légers et puissants pour des applications concrètes ». Les clients de Capgemini auront accès aux modèles d’IA générative de la jeune pousse. De son côté, l’ESN les aidera à exploiter ces outils en fonction de leur besoin, tout en leur présentant les multiples cas d’usage de cette technologie.

« Les entreprises doivent pouvoir passer à l’échelle pour progresser sur leur transformation durable, ce qui implique d’avoir des modèles d’IA générative ouverts efficaces et hautement performants », précise Fernando Alvarez, directeur de la stratégie et du développement de Capgemini. En juillet dernier, le spécialiste des services informatiques annonçait un investissement de deux milliards d’euros jusqu’en 2026 dans l’IA générative.

Les ambitions du groupe concernant cette technologie sont claires. Capgemini ne développera pas de grands modèles de langage (LLM) comme GPT-4 d’OpenAI ou Llama 2 de Meta. Le géant français de l’informatique va aider les entreprises à intégrer, customiser et sécuriser les robots conversationnels et autres outils génératifs qu’ils exploiteront. Afin de s’assurer de la sécurité des données entre les modèles et les infrastructures des clients, la société travaille avec deux partenaires : Microsoft Azure et Google Cloud.

Par ailleurs, ce dernier s’est aussi associé à Mistral AI. En décembre, la filiale cloud de la firme de Mountain View a mis à disposition son infrastructure optimisée pour l’IA. La jeune entreprise française a désormais tout le loisir de concevoir, former, tester et distribuer ses grands modèles de langage, sans se préoccuper des difficultés logistiques liées au développement et au fonctionnement de tels outils.

Vue comme l’une des start-up de la French Tech au plus fort potentiel, Mistral AI est devenue une licorne en levant 385 millions d’euros à la fin de l’année dernière. Après avoir développé Mistral 7B, un LLM formé à l’aide de données disponibles publiquement, la société avait dévoilé, Mistral 8x7B. La start-up affirmait que cet outil, six fois plus efficace que son prédécesseur, était « le meilleur modèle de langage ouvert du monde ». Prochainement, Mistral AI lancera une plateforme à destination des développeurs, leur permettant d’exploiter ces deux modèles pour concevoir leurs propres outils d’IA générative.