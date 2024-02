Connu pour dépenser des milliards de dollars dans le but soutenir des start-up en tout genre, SoftBank a décidé d’adopter une stratégie d’investissement plus raisonnable qui semble lui réussir. Au cours du précédent trimestre, le groupe japonais a enregistré un bénéfice net de 6,4 milliards de dollars, près de trois fois supérieur aux attentes des analystes.

Moins d’investissements, plus de profits pour SoftBank

À la fin de l’année 2022, SoftBank affichait une perte de plus de 4 milliards d’euros. La faute a des investissements multiples et massifs dans des start-up qui ont eu à subir la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt. Des résultats en berne qui ont poussé Masayoshi Son, fondateur et PDG du consortium, à revoir sa stratégie, en jouant la carte de la pondération.

« Désormais, nous sommes très prudents lorsque nous examinons ces opportunités, » explique Navneet Govil, le directeur financier de Vision Fund, la branche d’investissement de SoftBank. Sur les 300 entreprises qu’elle a sondées, la filiale du groupe japonais n’a réalisé que 29 nouveaux investissements au cours de l’année précédente, se concentrant sur les start-up spécialisées dans l’intelligence artificielle.

Entre octobre et décembre 2023, elle n’a dépensé que 100 millions de dollars, une nette baisse par rapport au deuxième trimestre 2021, où elle avait injecté plus de 20 milliards de dollars dans des start-up au fort potentiel de croissance. SoftBank songeait très sérieusement à investir dans OpenAI, mais le géant japonais n’est pas passé à l’action pour l’instant.

Cette nouvelle stratégie lui a permis, après avoir signé cinq mauvais trimestres, d’enregistrer ses premiers bénéfices. L’entreprise a gagné près de 4 milliards de dollars grâce à Vision Fund. Suite à l’annonce des résultats, les actions du groupe ont bondi de 55 %. SoftBank s’est également appuyé les bons résultats de ses filiales, à commencer par Arm. L’introduction du spécialiste des semi-conducteurs à la Bourse de New York, valorisé à plus de 50 milliards d’euros, a suscité certaines craintes chez les investisseurs. Malgré tout, la société s’est bien portée ses derniers mois, bénéficiant du regain de la demande en matière de puces IA.

Pour Yoshimitsu Goto, directeur financier de SoftBank, « les composants Arm seront bientôt indispensables ». Le groupe japonais veut s’inspirer du succès de Nvidia dont les unités de traitement graphiques (GPU) s’arrachent.