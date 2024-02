Jensen Huang est revenu jeudi dernier sur les investissements réalisés par les états pour la construction et la gestion de leurs propres infrastructures d’intelligence artificielle (IA). Pour le président-directeur général de Nvidia, ce phénomène contribuera à la hausse de la demande en matière de semi-conducteurs, et plus particulièrement de puces ...

Jensen Huang est revenu jeudi dernier sur les investissements réalisés par les états pour la construction et la gestion de leurs propres infrastructures d’intelligence artificielle (IA). Pour le président-directeur général de Nvidia, ce phénomène contribuera à la hausse de la demande en matière de semi-conducteurs, et plus particulièrement de puces IA.

En 2024, Nvidia veut enrichir son portefeuille de clients

Dans le cadre d’une interview accordée à Bloomberg, le dirigeant de Nvidia a déclaré que « jusqu’à présent, la grande majorité du marché informatique se situe aux États-Unis et, dans une bien moindre mesure, en Chine ». Selon lui, l’arrivée de l’IA générative a eu un impact sur la manière d’investir dans de nombreux pays, faisant émerger de nouveaux marchés au potentiel économique intéressant.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Au cours de l’année 2023, Nvidia s’est affirmé comme le leader des semi-conducteurs, et plus précisément des unités de traitement graphiques (GPU), très utiles pour la formation et le fonctionnement de modèles d’IA. Ses plus gros clients, les GAFAM, ont dépensé des centaines de millions de dollars pour acquérir ses GPU. Désormais, Jensen Huang veut élargir sa clientèle en persuadant des entreprises plus modestes, mais aussi les agences gouvernementales et institutions publiques de construire leurs propres infrastructures et de faire appel à ses accélérateurs d’IA pour y parvenir.

« Des pays comme l’Inde, le Japon, la France et le Canada parlent de l’importance d’investir dans des capacités souveraines d’IA, » a souligné le PDG de Nvidia. L’homme d’affaires a pris pour exemple le Canada, pays où il se trouvait dans le cadre de son interview avec Bloomberg. « Le pays comporte de nombreuses institutions universitaires qui ont contribué de manière significative dans l’IA générative. Le Canada se troue désormais confronté à un besoin croissant de superordinateurs nécessaires pour capitaliser sur le travail de ses universitaires, » a expliqué Jensen Huang.

Outre son objectif d’agrandir son portefeuille de clients, Nvidia veut continuer à vendre des puces en Chine, malgré les restrictions de l’Administration Biden autour de l’export de semi-conducteurs, toujours plus contraignantes. Le défi est de taille pour Jensen Huang puisque ses nouvelles puces bridées sont boudées par les entreprises chinoises qui se rabattent sur celles de Huawei, qui a bien rattrapé son retard en la matière.

Aussi, Nvidia est devenu en 2023, l’un des principaux investisseurs dans les entreprises d’IA, concluant de nombreux partenariats afin de déverser ses GPU sur le marché. Avec un tel flux de liquidités, la firme est devenue l’acteur préféré des investisseurs de Wall Street en matière d’IA et de semi-conducteurs. Selon les analystes, l’augmentation de la demande des puces produites par Nvidia pourrait bien faire du groupe, en termes de chiffres d’affaires, la plus grande entreprise du secteur des semi-conducteurs en 2025.