Malgré les tentatives pour brider ses puces afin qu’elles puissent être exportées et vendues en Chine, Nvidia pourrait bien avoir à faire à une baisse des ventes au sein de l’Empire du Milieu. En effet, les performances proposées commencent à se rapprocher de celles des entreprises chinoises spécialisées dans les semi-conducteurs. Les entreprises locales étant alors tentées par un partenaire national.

Nvidia se prépare à de nouvelles difficultés en Chine

À l’heure actuelle, plusieurs géants chinois de la tech testent des échantillons de puces bridées fournies par Nvidia. D’après Wall Street Journal, Alibaba et Tencent ont d’ores et déjà indiqué qu’elles lui commanderaient moins d’unités que prévu. Pour cause, avec des performances plus faibles, les sociétés chinoises doivent acheter plus de puces afin d’atteindre la puissance de calcul nécessaire pour former des modèles d’IA, par exemple.

Auparavant, ces entreprises avaient besoin de moins de composants pour générer une puissance de calcul équivalente. Les précédents composants bridés de Nvidia, les A800 et H800, spécialement conçues pour répondre aux restrictions américaines à l’export de semi-conducteurs depuis octobre 2022, étaient très demandées en Chine. Néanmoins, le renforcement des sanctions en octobre 2023 a interdit à Nvidia de vendre ces deux puces au marché chinois, jugeant qu’elles permettaient à la superpuissance de poursuivre ses avancées en matière d’intelligence artificielle.

Malgré de nouvelles restrictions, la firme dirigée par Jensen Huang n’a pas baissé les bras, le marché chinois étant très lucratif à ses yeux. Elle avait annoncé vouloir proposer de nouvelles puces bridées, baptisées HGX H20, L20 PCIe et L2 PCIe. Toutefois, Ces nouveaux produits ont l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités américaines, l’obligeant à retarder ses plans et à travailler de concert avec l’Administration Biden. À la fin de l’année dernière, nouvelle carte graphique bridée, la GeForce RTX 4090, a été conçue « pour se conformer aux contrôles à l’exportation du gouvernement américain, en concertation avec les autorités ».

Nvidia veut aller plus loin avec sa nouvelle puce H20 prévue pour le deuxième trimestre 2024. Il s’agit d’une version encore une fois limitée de sa dernière puce dédiée à IA, la H200. Pour l’heure, ce composant aux performances allégées est en phase de tests. Malgré l’attente, le géant américain des semi-conducteurs va devoir se frotter à une concurrence plus ardue de ses homologues chinois. Ces derniers proposent certes des puces moins performantes que les plus avancées de Nvidia, mais qui restent compétitives face aux versions bridées, tant sur leurs capacités, que sur le prix.