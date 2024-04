Samsung vient de révéler ses résultats pour le premier trimestre de l’année 2024. Son bénéfice net a quadruplé, tiré par une forte demande en semi-conducteurs, et notamment en puce mémoire, spécialité sur géant sud-coréen. La loi de l’offre et la demande y est également pour quelque chose. Nombre de sociétés ...

Samsung vient de révéler ses résultats pour le premier trimestre de l’année 2024. Son bénéfice net a quadruplé, tiré par une forte demande en semi-conducteurs, et notamment en puce mémoire, spécialité sur géant sud-coréen.

La loi de l’offre et la demande y est également pour quelque chose. Nombre de sociétés technologiques sont dans une course effrénée pour se démarquer dans l’intelligence artificielle. Afin d’entraîner leurs modèles toujours plus complexes, elles ont besoin d’une puissance de calcul toujours plus élevée, et donc de semi-conducteurs. Les carnets de commandes débordent, et les prix augmentent. Si l’on pense aux GPU de Nvidia, c’est également le cas pour les mémoires NAND de la firme sud-coréenne.

Ainsi, sur les trois premiers mois de l’année, Samsung a généré près de 72 billions de wons (48,85 milliards d’euros) de chiffre d’affaires, dépassant les prévisions des analystes. Les bénéfices sont également au rendez-vous atteignant 4,45 milliards d’euros, à nouveau au-dessus des prévisions de Wall Street. Le bénéfice d’exploitation enregistre une croissance impressionnante de 932,8 %.

Samsung avait anticipé une hausse de la demande pour 2024, elle a vu juste. La division semi-conducteur reprend des couleurs. Après quatre trimestres de pertes, elle enregistre un bénéfice de 1,29 milliard d’euros. À la même période en 2023, c’était un déficit de 3 milliards d’euros.

Le dernier smartphone du groupe, le Galaxy S24, a également contribué aux bonnes performances financières. « Les fonctions d’intelligence artificielle du Galaxy S24 – notre premier téléphone doté d’une fonction IA – ont connu des taux d’utilisation élevés et ont contribué à l’augmentation des ventes, » commente Samsung.

Pour le second trimestre, l’entreprise prévoit une demande en puce mémoire toujours aussi forte. Samsung poursuit le développement de ses sites de production, et devrait lancer la production d’une nouvelle génération de produits, de bon augure alors que la concurrence s’accroit. L’un de ses rivaux, sud-coréen, SK Hynix souhaite conserver son avance et s’est rapproché du géant du secteur qu’est TSMC.