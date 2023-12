Nvidia capitalise sur son succès dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA) pour financer les start-up émergentes. En 2023, le fabricant de puces est devenu l’investisseur à grande échelle le ...

Nvidia capitalise sur son succès dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA) pour financer les start-up émergentes. En 2023, le fabricant de puces est devenu l’investisseur à grande échelle le plus actif de la filière.

35 investissements en capital-risque en 2023

Nvidia est l’un des principaux fournisseurs de processeurs d’IA. Ses GPU sont utilisés dans un large éventail d’applications, et son écosystème de logiciels et d’outils permet aux développeurs de créer facilement des applications qui tirent parti de leurs capacités.

Résultat, le groupe est devenu une véritable machine à bénéfices au cours de l’année écoulée, et l’un des grands vainqueurs du boom de l’IA générative. Il a décidé de rebondir sur ses résultats prometteurs pour se construire un vaste écosystème de partenaires dans le secteur.

Selon le cabinet Dealroom, Nvidia a participé à 35 investissements en capital-risque en 2023, soit près de six fois plus que l’année dernière. La firme est ainsi devenue le plus important investisseur devant des noms reconnus comme Andreessen Horowitz et Sequoia. Ses financements vont de nouvelles grandes plateformes d’IA évaluées à plusieurs milliards de dollars aux jeunes pousses dédiées à des secteurs tels que la santé ou l’énergie.

Mohamed Siddeek, directeur de NVentures, la filiale de Nvidia spécialisée dans le capital-risque, indique que le critère déterminant pour la firme est « la pertinence ». Toutes les sociétés ayant bénéficié d’investissements de la part du géant des puces exploitent sa technologie pour alimenter leurs modèles. Parmi eux, on retrouve notamment Inflection AI, Hugging Face, Mistral AI ou encore Cohere.

Une démarche stratégique

En procédant ainsi, Nvidia assoit sa position de leader dans le secteur des puces. Si pour l’heure, ce statut est loin d’être remis en question, de plus en plus d’acteurs travaillent sur leurs processeurs d’IA, tant la technologie attire les convoitises de l’industrie de la tech. L’entreprise assure néanmoins qu’un investissement de sa part ne garantit pas un accès prioritaire à ses puces.

NVentures cherche à « générer de bons rendements » à partir de ses investissements, tandis que son équipe de développement d’entreprise peut investir à des fins plus stratégiques, rapporte le Financial Times. L’aspect tactique est également recherché par les start-up, qui espèrent établir une relation de confiance avec Nvidia.

En parallèle, les autorités antitrust de plusieurs pays commencent à s’intéresser à la dominance du groupe dans le secteur des semi-conducteurs. Aucune action en justice n’a été annoncée pour le moment.