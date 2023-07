Après avoir obtenu un financement de 225 millions de dollars en 2022, Inflection AI, start-up américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle a annoncé avoir levé 1, 3 milliard de dollars le ...

Après avoir obtenu un financement de 225 millions de dollars en 2022, Inflection AI, start-up américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle a annoncé avoir levé 1,3 milliard de dollars le 29 juin 2023. Microsoft et Nvidia font partie des entreprises qui ont décidé d’investir dans cette pépite qui pourrait bien faire de l’ombre à OpenAI.

La start-up Inflection AI déjà valorisée à 4 milliards de dollars

Fondée il y a tout juste un an par l’ancien dirigeant de DeepMind, Mustafa Suleyman, Inflection AI fait partie de ces start-up qui montent. À tel point qu’elle a réussi à boucler un nouveau tour de table permettant de faire grimper sa valorisation à 4 milliards de dollars. Plusieurs personnalités et géants de la tech ont décidé de financer la start-up, à commencer par la firme de Redmond déjà très impliquée dans l’IA générative puisqu’elle avait injecté pas moins de 10 milliards de dollars chez OpenAI, lui garantissant le droit d’utiliser ses outils.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’ancien PDG et président exécutif de Google, Eric Schmidt, qui connaît bien Mustafa Suleyman, a également décidé de mettre la main à la poche, misant sur la start-up. Le cofondateur de LinkedIn Reid Hoffman, mais aussi Bill Gates se sont également joints à la partie. Ce dernier avait même encensé l’entreprise, affirmant « qu’il avait été impressionné par ce qu’elle proposait ».

Enfin, c’est Nvidia qui a décidé d’accorder un coup de pouce à Inflection AI. Les deux sociétés ont d’ores et déjà collaboré afin de déployer un cluster composé de 22 000 GPU H100, ses semi-conducteurs les plus performants. Ces composants électroniques sont très utiles dans le développement et le déploiement de modèles d’IA générative. Dans un communiqué, la start-up affirme qu’il s’agit « du plus grand cluster GPU dédié aux applications IA à l’échelle mondiale ».

L’assistant personnel Pi pour faire de l’ombre à ChatGPT

La somme levée par Inflection AI lui servira à étendre ses capacités de calcul, afin notamment d’améliorer Pi. L’assistant personnel de confiance de la start-up a pour objectif de concurrence Google Assistant ou encore Amazon Alexa grâce à de futures fonctionnalités vocales. Il aura la lourde tâche de rivaliser avec ChatGPT d’OpenAI qui ne propose que des tâches écrites.

Pi se présente également sous la forme d’un chatbot, capable de mener des conversations authentiques avec ses utilisateurs. Pour ses concepteurs, « Pi est un enseignant, un coach, un confident, un partenaire créatif et une caisse de résonance, conçu pour être gentil et bienveillant ».

Sur le court terme, Inflection AI prévoir également de mettre au point une API permettant de mettre au point et d’entraîner des modèles de langage. Ce logiciel fait inévitablement penser à la suite d’outils Bedrock développé par Amazon. Contrairement au géant de l’e-commerce, la start-up ne généralisera pas l’accès à cette API, ne la proposant qu’à ses partenaires les plus proches. Elle souhaite éviter que de nouvelles IA formées grâce à ce logiciel puissent lui faire de l’ombre.