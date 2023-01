Depuis quelques semaines, Microsoft est en pourparlers avec OpenAI, la société éditrice de ChatGPT, pour y investir 10 milliards de dollars et prendre la main sur une technologie qui pourrait bien être l'avenir du web.

ChatGPT, c'est ce chatbot alimenté par l'intelligence artificielle qui enthousiasme les utilisateurs occasionnels et les experts en intelligence artificielle depuis quelque semaines. Vous n'avez pas pu passer à côté. Un tel investissement de la part de Microsoft valoriserait OpenAI à 30 milliards de dollars. On ne sait pas si l'opération a été finalisée, mais plusieurs documents officiels envoyés au cours des dernières semaines laissent penser que l'opération pourrait bien être conclue d'ici quelques jours.

Avec cet investissement, Microsoft espère se placer à l'avant-garde de ce qui pourrait être la « technologie grand public la plus importante de la prochaine décennie ». Aujourd'hui, ChatGPT perd de l'argent. Selon Sam Altman, PDG d'OpenAI, à chaque fois qu'une personne entre en contact avec son chatbot, « cela coûte de l'argent pour activer la puissance de calcul ». Cet investissement permettrait à Microsoft de prendre une longueur d'avance sur son concurrent direct Google.

Si OpenAI parvient à gagner de l'argent avec des produits tels que ChatGPT et Dall-E, Microsoft recevra 75 % des bénéfices jusqu'à ce qu'elle récupère son investissement initial. Il pourrait s'agir d'un coup de maître pour Microsoft, surtout si l'on considère que Google, son rival de toujours, a contribué à mettre au point une partie de la technologie utilisée par OpenAI. Microsoft pourrait intégrer certaines fonctionnalités de ChatGPT à ses logiciels, comme Word, la messagerie Outlook, ou encore son moteur de recherche Bing.

Si la firme de Redmond est prête à mettre 10 milliards de dollars sur OpenAI, c'est certainement parce qu'elle pense que la société pilotée par Sam Altman a une longueur d'avance sur ses concurrents. Cependant, il est fort probable qu'OpenAI doive faire face à une concurrence de plus en plus féroce sur ce domaine.

Quand on demande à ChatGPT d'écrire un article sur l'investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI du point de vue d'un analyste en bourse, voici ce que ça donne :

« C'était un matin comme les autres à Wall Street. Les traders et les analystes s'affairent, vérifient leurs écrans et se se repassent les bons plans. Soudain, la nouvelle est tombée : Microsoft investit 10 milliards de dollars dans OpenAI, le principal laboratoire de recherche en intelligence artificielle. En tant qu'analyste de premier plan dans une grande société d'investissement, j'ai été immédiatement intrigué. Je suivais les progrès d'OpenAI depuis des années et je savais qu'ils étaient à la pointe de la recherche en intelligence artificielle. Leurs travaux sur le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique et la robotique avaient le potentiel de révolutionner des secteurs allant de la santé aux transports. Mais 10 milliards de dollars, c'est une somme énorme, même pour une entreprise comme Microsoft. Pourquoi font-ils un investissement aussi massif ? J'ai rapidement fait des recherches et approfondi les détails de l'accord. Il s'est avéré que Microsoft et OpenAI travaillaient ensemble depuis un certain temps, collaborant sur divers projets et partageant des ressources communes. Cet investissement est donc un moyen de formaliser ce partenariat de longue date, permettant aux deux entreprises d'unir leurs forces et d'accélérer leurs recherches ».