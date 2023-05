Dans le cadre d’une conférence organisée par Goldman Sachs et SV Anger, Bill Gates a pris la parole et a pu donner son avis sur l’intelligence artificielle. Il pense que ...

Dans le cadre d’une conférence organisée par Goldman Sachs et SV Anger, Bill Gates a pris la parole et a pu donner son avis sur l’intelligence artificielle. Il pense que dans un futur plus ou moins proche, une entreprise sortira du lot pour proposer un assistant personnel dopé à l’IA et qui sera capable d’effectuer plus efficacement des tâches proposées par les services de Google et Amazon.

Une IA surpassera tous les services web massivement utilisés à l’heure actuelle

Pour l’ancien actionnaire majoritaire de Microsoft, il y aurait une chance sur deux que cet acteur émergent soit une start-up inconnue de tous. Dans tous les autres cas, il est persuadé qu’un géant technologique mettra au point cette intelligence artificielle révolutionnaire. « Celui qui concevra cet agent personnel modifiera radicalement le comportement des internautes, car ils n’iront plus jamais sur un moteur de recherche, ni sur les logiciels de productivité, et encore moins sur les sites d’e-commerce comme Amazon, » précise le milliardaire.

Cet assistant d’intelligence artificielle, encore à développer, sera capable « de comprendre les besoins et les habitudes d’une personne et l’aidera à décrypter ce que vous n’avez pas le temps de décrypter ». C’est notamment au niveau de cet aspect que ce futur outil se différenciera des IA génératives telles qu’elles existent actuellement.

Pour l’heure, ces solutions à l’instar de ChatGPT ou Bard sont capables d’assimiler des informations et de répondre à une requête grâce aux données avec lesquelles elles ont été entraînées. Pour Bill Gates, cela irait plus loin : ces agents personnels fonctionneraient en partie comme ChatGPT, et en partie comme des cookies qui permettent de suivre à la trace vos habitudes de connexion et de consommation, afin de vous faire des recommandations.

Bill Gates souhaite que Microsoft soit l’entreprise qui développera cette IA révolutionnaire

L’homme d’affaires a affirmé qu’il serait déçu si Microsoft n’était pas l’une de ces entreprises émergentes. Pour l’heure, la firme de Redmond a investi sur OpenAI, et a obtenu le droit d’utiliser ses outils dont ChatGPT dans ses services. Elle ne s’est pas privée pour l’exploiter dans son moteur de recherche Bing.

Outre Microsoft, Bill Gates a dit être impressionné par quelques start-up, dont Inflection.AI. Cette start-up a été co-fondé par l’ancien cadre de DeepMind Mustafa Suleymann. Cette jeune pousse est connue pour avoir mis au point un assistant personnel de confiance baptisé Pi, utilisant l’intelligence artificielle, et ayant pour objectif de concurrencer Google Assistant ou encore Amazon Alexa.

Comme l’indique CNBC, Bill Gates a conclu en affirmant qu’il faudrait « un certain temps avant que ce puissant futur agent numérique soit prêt pour une utilisation grand public ». En attendant, les entreprises continueront d’utiliser et d’exploiter des IA génératives pour développer leurs produits.