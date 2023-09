Maintenant que l’entrée en Bourse d’Arm est achevée et réussie, SoftBank envisage un rapprochement avec OpenAI. L’intelligence artificielle (IA) générative est une priorité de son PDG, Masayoshi Son. Alors quoi ...

Maintenant que l’entrée en Bourse d’Arm est achevée et réussie, SoftBank envisage un rapprochement avec OpenAI. L’intelligence artificielle (IA) générative est une priorité de son PDG, Masayoshi Son. Alors quoi de mieux que le leader du marché pour repartir de l’avant ?

Mission réussie !

Pour son introduction sur le marché boursier, Arm, propriété de SoftBank depuis 2016, a atteint une valorisation de 54,5 milliards de dollars. Il s’agit également de l’entrée en Bourse la plus coûteuse en frais depuis cinq ans, rapportant 84 millions de dollars aux sociétés de services professionnels qui l’ont conseillée. Une belle opération pour SoftBank, qui conserve la majorité des parts dans le concepteur de puces britannique.

Pendant de longs mois, Masayoshi Son s’est discrètement concentré sur l’événement, mettant même de côté son rôle de PDG de SoftBank. Le conglomérat espérait beaucoup de la cotation d’Arm ; après avoir cumulé de lourdes pertes, il a été contraint de passer en « mode défensif ». Pendant toute l’année 2022 et une grande partie de 2023, SoftBank a largement réduit les nouvelles transactions.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Grâce à la réussite d’Arm, qui a permis de renflouer les caisses du fonds d’investissement Vision Fund, Son est en mesure de reprendre les négociations avec une énergie renouvelée. Il se concentre tout particulièrement sur l’exploration du secteur de l’intelligence artificielle. Au mois de juin lors d’une conférence, le milliardaire se disait « très enthousiaste » à l’idée de passer à la « contre-offensive ». Il n’avait d’ailleurs pas hésité à encenser l’IA générative, technologie qui permet de générer des textes, images ou sons à partir de simples requêtes.

Maintenant, SoftBank veut investir dans l’IA générative

Il confiait également s’entretenir fréquemment avec Sam Altman, le PDG d’OpenAI. L’entreprise est à l’origine du boom de l’IA générative, avec le lancement de ChatGPT en novembre 2022. Selon Masayoshi Son, Altman est « l’une des personnes clés de la planète ».

D’après le Financial Times, SoftBank pourrait incessamment se rapprocher d’OpenAI et investir dans la société. Le groupe ne compte pas manquer le train de l’IA et souhaiterait injecter des milliards de dollars dans des entreprises spécialisées dans le domaine. Il explore aussi des options alternatives à OpenAI, telles que l’investissement de fonds importants dans ses concurrents directs.

L’entreprise a également fait une approche préliminaire pour acheter Graphcore, un fabricant de puces d’IA basé au Royaume-Uni, comme un certain Arm. Les annonces de SoftBank devraient donc pleuvoir dans les mois qui arrivent, avec un accent délibérément mis sur l’IA.