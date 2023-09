Opération réussie pour Arm. Pour son retour sur le marché boursier, le concepteur de puces britannique a vu le prix de ses actions grimper d’environ 25 % au cours de ...

Opération réussie pour Arm. Pour son retour sur le marché boursier, le concepteur de puces britannique a vu le prix de ses actions grimper d’environ 25 % au cours de la journée, atteignant 63,59 dollars à la clôture de Wall Street.

Une première journée enthousiasmante

Il s’agissait de l’opération la plus attendue de ces dernières années, et pour cause. La technologie du fleuron britannique équipe 99 % des smartphones dans le monde, en faisant un acteur essentiel du secteur technologique. Sa réentrée sur le marché boursier n’a finalement pas déçu.

Si le prix de l’introduction en bourse avait été fixé à 51 dollars, l’action a ouvert à 56,10 dollars. Elle a enregistré un gain de 24,68 % pour clôturer à 63,59 dollars, donnant au concepteur britannique de puces une valorisation de 65 milliards de dollars. L’événement a permis au Nasdaq de devancer le New York Stock Exchange sur les capitaux levés par les offres publiques initiales traditionnelles cette année.

« Aujourd’hui a été une journée importante pour le Nasdaq, Arm étant l’introduction en bourse la plus importante de l’année. Nous sommes fiers de rester la bourse de choix pour les entreprises les plus innovantes du monde », a commenté Karen Snow, responsable mondiale des cotations au Nasdaq.

Arm a levé 4,87 milliards lors de l’opération. Cette dernière est la plus importante de ces deux dernières années et compte parmi les plus significatives de l’histoire du secteur technologique.

Maintenant, Arm doit tenir le cap

La société a vendu pour 735 millions de dollars d’actions à un groupe d’investisseurs stratégiques comprenant Apple, Google, Nvidia, Samsung, AMD, Intel, Cadence, Synopsis, Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). SoftBank, qui la détient depuis 2016, possède encore 90 % des actions d’Arm. Le groupe japonais souhaite conserver sa participation aussi longtemps que possible.

L’attrait de ces géants de l’industrie témoigne de l’influence d’Arm sur les fabricants de puces, qui s’appuient sur sa technologie pour concevoir et fabriquer leurs propres modèles. Désormais, Arm doit multiplier ses efforts pour développer ses activités principales et en conquérir de nouvelles. Ce n’est pas un hasard si le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, a souligné ce jeudi lors d’une interview le rôle de son entreprise dans les puces d’intelligence artificielle, secteur qui connaît actuellement un boom historique.

La réussite de l’entrée en bourse d’Arm, qui était scrutée de très près, est un indicateur prometteur pour le marché boursier, au ralenti depuis des mois en raison des tensions géopolitiques et de la hausse des taux d’intérêt.