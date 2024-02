Et si le blocage du rachat d’Arm par Nvidia avait effectivement favorisé l’innovation ? C’est l’idée avancée par Lina Khan, la présidente de la Federal Trade Commission (FTC), l’autorité antitrust américaine.

Blocage du rachat le plus important de l’histoire des semi-conducteurs

S’exprimant lors d’une conférence organisée par Bloomberg, Khan a expliqué que cet échec avait poussé les deux entreprises à innover et à créer de nouveaux produits. Désormais, Nvidia émerge comme le grand gagnant de la course à l’IA générative, tandis que la valeur des actions d’Arm a doublé depuis son entrée en Bourse l’année dernière.

« La trajectoire des deux entreprises illustre comment la croissance organique et la concurrence peuvent inciter les entreprises à innover davantage, dans l’intérêt des entreprises et du public », a-t-elle argumenté.

Nvidia a annoncé son intention de faire l’acquisition d’Arm en 2020 pour 40 milliards. L’opération aurait constitué le plus important rachat de l’histoire des semi-conducteurs. Néanmoins, les régulateurs se sont rapidement penchés sur la situation, l’architecture Arm étant exploitée par la majorité des concurrents de Nvidia. Ils craignaient que la firme ne verrouille l’accès à la technologie de ces derniers.

La FTC a engagé une procédure pour empêcher l’acquisition, finalement tombée à l’eau. Un événement qui a mené SoftBank, propriétaire d’Arm, à introduire la société en Bourse.

« Notre équipe a déterminé que le fait de donner à l’une des plus grandes entreprises de puces le contrôle de la technologie informatique et des conceptions sur lesquelles les entreprises rivales s’appuient pour développer leurs propres puces concurrentes serait néfaste pour la concurrence et entraverait l’innovation des technologies de la prochaine génération », a confirmé Lina Khan.

Une action antitrust réussie, selon Lina Khan

Arm vaut aujourd’hui plus de 143 milliards de dollars. Nvidia, pour sa part, figure désormais parmi le top 3 des entreprises les plus valorisées au monde. Ses processeurs A100 et H100 sont au cœur du boom de l’intelligence artificielle, lui permettant de quadrupler son chiffre d’affaires en moins d’un an.

Malgré l’abandon de leur fusion, les deux entreprises ont réussi financièrement et sont parvenues à croître, traduisant une action antitrust réussie, considère Lina Khan.

L’autorité antitrust a essuyé plusieurs échecs ces dernières années. Elle n’est pas parvenue à bloquer le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, et a également perdu une affaire similaire contre Meta. En conséquence, le géant des réseaux sociaux a mis la main sur Within VR pour étoffer son offre de réalité virtuelle.